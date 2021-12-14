Коронавирус не имеет отношения к инциденту с Линделефом

"Манчестер Юнайтед" сообщил, что коронавирус не имеет отношения к инциденту с защитником Виктором Линделефом во время матча против "Норвича".

В данный момент "Юнайтед" переживает вспышку коронавируса, из-за чего "красные дьяволы" закрыли свою базу в Каррингтоне на 24 часа и попросили Премьер-Лигу отложить их матч против "Брентфорда".



Однако это не имеет никакого отношения к тому, что случилось с Линделефом на "Кэрроу Роуд" в минувшую субботу, когда Виктор был заменен из-за проблем с дыханием.



"В данный момент Виктор в качестве меры предосторожности проходит серию обследований, однако он чувствует себя хорошо после случившегося в матче с "Норвичем". Все свидетельствует о том, что это никак не связано со вспышкой COVID-19 в клубе", — гласит заявление "Юнайтед".