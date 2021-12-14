Виейра пока не думал о выкупе Галлахера у "Челси"
Главный тренер "Кристал Пэлас" Патрик Виейра заявил, что пока не задумывался о выкупе полузащитника Конора Галлахера у "Челси".
Этот сезон Галлахер блестяще проводит за "Пэлас" на правах аренды из "Челси", в минувшее воскресенье своим дублем обеспечив "орлам" победу 3:1 над "Эвертоном".
21-летний англичанин является лучшим бомбардиром "Пэлас" в этом сезоне Премьер-Лиги с шестью голами, вдобавок отдав три результативные передачи.
Однако Виейра считает, что пока преждевременно говорить о том, что будет с Галлахером, чей контракт с "Челси" рассчитан до 2025 года, после окончания этого сезона.
"Мы не думаем о том, что случится в будущем. Мы получили Конора на этот сезон, и мы рады работать с ним. Думаю, он очень счастлив у нас, потому что здесь он получил возможность проявлять себя на этом уровне".
"Это выигрышная ситуация для всех сторон. Посмотрим, что будет в конце сезона".
"Он великолепный игрок. Он выкладывается без остатка ради команды, и он может забивать голы. Это важно, когда ты обладаешь полузащитником, способным забить 10-15 голов за сезон", — цитирует Виейра Evening Standard.
14.12.2021 12:00
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Переоцененыш очередной от синеносых. Смотрел игру паласа с ним в составе, так он самый бестолковый там бегал. Плюс неуравновешенный подросток.
Пора заканчивать неуместный хайп на этого молокососа.
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кто же такого топаря отдаст?
академия у Челси самая крутая, назло всем хейтерам.
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пенсы не отдадут нового макикряна сейчас, в 25 свободным уйдёт :)
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Если вернётся в Доширакси - похоронит карьеру. Как чуть не стало с Салахом, КДБ.
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