Виейра пока не думал о выкупе Галлахера у "Челси"

Конор Галлахер Главный тренер "Кристал Пэлас" Патрик Виейра заявил, что пока не задумывался о выкупе полузащитника Конора Галлахера у "Челси".

Этот сезон Галлахер блестяще проводит за "Пэлас" на правах аренды из "Челси", в минувшее воскресенье своим дублем обеспечив "орлам" победу 3:1 над "Эвертоном".

21-летний англичанин является лучшим бомбардиром "Пэлас" в этом сезоне Премьер-Лиги с шестью голами, вдобавок отдав три результативные передачи.

Однако Виейра считает, что пока преждевременно говорить о том, что будет с Галлахером, чей контракт с "Челси" рассчитан до 2025 года, после окончания этого сезона.

"Мы не думаем о том, что случится в будущем. Мы получили Конора на этот сезон, и мы рады работать с ним. Думаю, он очень счастлив у нас, потому что здесь он получил возможность проявлять себя на этом уровне".

"Это выигрышная ситуация для всех сторон. Посмотрим, что будет в конце сезона".

"Он великолепный игрок. Он выкладывается без остатка ради команды, и он может забивать голы. Это важно, когда ты обладаешь полузащитником, способным забить 10-15 голов за сезон", — цитирует Виейра Evening Standard.


Метки Виейра, Галлахер, Кристал Пэлас, Челси

Автор mihajlo   

Дата 14.12.2021 12:00

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  1. electric 14.12.2021 13:23 # electric
    Переоцененыш очередной от синеносых. Смотрел игру паласа с ним в составе, так он самый бестолковый там бегал. Плюс неуравновешенный подросток.
    Пора заканчивать неуместный хайп на этого молокососа.

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  2. funkyfresh 14.12.2021 13:16 # funkyfresh
    кто же такого топаря отдаст?
    академия у Челси самая крутая, назло всем хейтерам.

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  3. alexomck 14.12.2021 12:16 # alexomck
    пенсы не отдадут нового макикряна сейчас, в 25 свободным уйдёт :)

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  4. slash-lfc 14.12.2021 12:05 # slash-lfc
    Если вернётся в Доширакси - похоронит карьеру. Как чуть не стало с Салахом, КДБ.

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