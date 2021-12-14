Агент Кавани намекает на уход из МЮ в январе

Брат и агент Эдинсона Кавани намекнул, что уругвайский нападающий может покинуть "Манчестер Юнайтед" в следующем месяце.

Сезон 2021/22 складывается очень непросто для Кавани, который пока отметился только двумя появлениями в стартовом составе "Юнайтед" в рамках Премьер-Лиги и забил единственный гол — против "Тоттенхэма" в конце октября.



В трех матчах при Ральфе Рангнике 34-летний уругваец сыграл лишь 21 минуту, и столь печальная ситуация с игровым временем подогревает слухи насчет будущего экс-нападающего ПСЖ и "Наполи".



Еще недавно Кавани сватали в "Барселону", а теперь отправляют в бразильский "Коринтианс", и брат Эдинсона не берется исключать какой-либо из вариантов.



"Мы должны немного подождать. Мы еще посмотрим, куда мы можем уйти".



"Конечно, если какая-либо команда из Бразилии представит нам хороший проект, мы всегда готовы выслушать. Я обязан рассмотреть все доступные для Кавани варианты", — сообщил Вальтер Гульельмоне Globo Esporte.