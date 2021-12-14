Агент Кавани намекает на уход из МЮ в январе

Эдинсон Кавани Брат и агент Эдинсона Кавани намекнул, что уругвайский нападающий может покинуть "Манчестер Юнайтед" в следующем месяце.

Сезон 2021/22 складывается очень непросто для Кавани, который пока отметился только двумя появлениями в стартовом составе "Юнайтед" в рамках Премьер-Лиги и забил единственный гол — против "Тоттенхэма" в конце октября.

В трех матчах при Ральфе Рангнике 34-летний уругваец сыграл лишь 21 минуту, и столь печальная ситуация с игровым временем подогревает слухи насчет будущего экс-нападающего ПСЖ и "Наполи".

Еще недавно Кавани сватали в "Барселону", а теперь отправляют в бразильский "Коринтианс", и брат Эдинсона не берется исключать какой-либо из вариантов.

"Мы должны немного подождать. Мы еще посмотрим, куда мы можем уйти".

"Конечно, если какая-либо команда из Бразилии представит нам хороший проект, мы всегда готовы выслушать. Я обязан рассмотреть все доступные для Кавани варианты", — сообщил Вальтер Гульельмоне Globo Esporte.


Метки Кавани, Коринтианс, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 14.12.2021 11:00

Количество просмотров Просмотров: 494

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. alexomck 14.12.2021 11:41 # alexomck
    вторая жертва Руналды.

    (ответить)

  2. jack-4poker 14.12.2021 11:19 # jack-4poker
    Кавани профи, если уйдет будет жаль

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: