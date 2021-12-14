Клубы Премьер-Лиги опасаются остановки сезона
Клубы Премьер-Лиги опасаются, что массовая отмена матчей из-за коронавируса приведет к остановке сезона.
Накануне вечером Премьер-Лига отчиталась о 42 случаях заражения COVID-19 среди игроков и сотрудников клубов дивизиона в течение недели, и это рекорд за все время, как тестирование стало рутинной процедурой.
Из-за вспышек коронавируса в своих клубах Премьер-Лига уже отложила два матча: "Брайтон" против "Тоттенхэма" и "Манчестер Юнайтед" против "Брентфорда".
По информации Daily Mail, из-за стремительного распространения штамма "омикрон" и замедлившегося процесса вакцинации игроков у клубов Премьер-Лиги появились опасения, что количество отложенных матчей может увеличиться настолько, что вписать их в существующее расписание уже не получится.
При худшем сценарии Премьер-Лиге придется поставить сезон на паузу, что было бы чревато большими убытками для клубов.
14.12.2021 10:00
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Последние комментарии:
доигрались в антиваксерство ослы
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Вакцины не существовало - остановка сезона.
50 вариантов разных вакцин - остановка сезона.
Нужно больше вакцин!!!
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