Клубы Премьер-Лиги опасаются остановки сезона

Клубы Премьер-Лиги опасаются, что массовая отмена матчей из-за коронавируса приведет к остановке сезона.

Накануне вечером Премьер-Лига отчиталась о 42 случаях заражения COVID-19 среди игроков и сотрудников клубов дивизиона в течение недели, и это рекорд за все время, как тестирование стало рутинной процедурой.



Из-за вспышек коронавируса в своих клубах Премьер-Лига уже отложила два матча: "Брайтон" против "Тоттенхэма" и "Манчестер Юнайтед" против "Брентфорда".



По информации Daily Mail, из-за стремительного распространения штамма "омикрон" и замедлившегося процесса вакцинации игроков у клубов Премьер-Лиги появились опасения, что количество отложенных матчей может увеличиться настолько, что вписать их в существующее расписание уже не получится.



При худшем сценарии Премьер-Лиге придется поставить сезон на паузу, что было бы чревато большими убытками для клубов.