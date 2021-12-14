Клубы Премьер-Лиги опасаются остановки сезона

Мяч Премьер-Лиги Клубы Премьер-Лиги опасаются, что массовая отмена матчей из-за коронавируса приведет к остановке сезона.

Накануне вечером Премьер-Лига отчиталась о 42 случаях заражения COVID-19 среди игроков и сотрудников клубов дивизиона в течение недели, и это рекорд за все время, как тестирование стало рутинной процедурой.

Из-за вспышек коронавируса в своих клубах Премьер-Лига уже отложила два матча: "Брайтон" против "Тоттенхэма" и "Манчестер Юнайтед" против "Брентфорда".

По информации Daily Mail, из-за стремительного распространения штамма "омикрон" и замедлившегося процесса вакцинации игроков у клубов Премьер-Лиги появились опасения, что количество отложенных матчей может увеличиться настолько, что вписать их в существующее расписание уже не получится.

При худшем сценарии Премьер-Лиге придется поставить сезон на паузу, что было бы чревато большими убытками для клубов.


Метки Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 14.12.2021 10:00

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Последние комментарии:




  1. true-manc 14.12.2021 10:03 # true-manc
    доигрались в антиваксерство ослы

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  2. slash-lfc 14.12.2021 10:03 # slash-lfc
    Вакцины не существовало - остановка сезона.
    50 вариантов разных вакцин - остановка сезона.
    Нужно больше вакцин!!!

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