Гвардиола уверен, что Грилиш будет забивать больше

Джек Грилиш и Хосеп Гвардиола Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола уверен, что плеймейкер Джек Грилиш вскоре начнет забивать больше голов.

После своего перехода из "Астон Виллы" за рекордные для всей Премьер-Лиги 100 миллионов фунтов Грилиш отличился лишь дважды за "Сити".

Однако Гвардиола не переживает за результативность Грилиша и указывает на то, что Джек регулярно имеет моменты — однажды 26-летнего англичанина должно прорвать.

"Он должен продолжать делать ровно то, что делает, не больше. Остальное приложится".

"В каждом матче у него есть два-три момента, чтобы забить, и однажды он сделает это. Он мог оформить хет-трик против "Уотфорда", он мог забить один-два гола в последнем матче".

"Он хорошо играет, но в лице "Вулверхэмптона" нам противостояла команда, у которой невероятно организованная игра в обороне и чью структуру так сложно сломать. Сложно было всем игрокам, не только Джеку".

"В моей карьере я никогда не встречал игрока, который бы от начала сезона и до конца сохранял свою лучшую форму. Всегда есть перепады".

"У него нет обязанности забивать. Что он должен, так это играть, как он умеет, и чувствовать свой вклад в достижение побед, а остальное приложится", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.


Метки Гвардиола, Грилиш, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 14.12.2021 09:00

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Последние комментарии:




  1. ray-black 14.12.2021 09:49 # ray-black
    Ну а что ему говорить когда руководство вместо форварда всучило очередного полузащитника.

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  2. electric 14.12.2021 09:38 # electric
    БАРОН!!!

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  3. liverpool888 14.12.2021 09:28 # liverpool888
    Так и не увидел острой необходимости в ещё одном плеймейкере.
    А вот форвард им был нужен. Даже за 150 миллионов.

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  4. vyrentz 14.12.2021 09:12 # vyrentz
    Когда перейдет в другую Лигу, например, Чемпионшип. Этот парень далеко не уровеня команды, за которую выступает.

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  5. mancityman 14.12.2021 09:11 # mancityman
    КОРОЛЬ!!!

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  6. minamino 14.12.2021 09:10 # minamino
    КОРОЛЕВА!

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  7. true-manc 14.12.2021 09:02 # true-manc
    КОРОЛЬ!!!

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