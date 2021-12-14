Гвардиола уверен, что Грилиш будет забивать больше

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола уверен, что плеймейкер Джек Грилиш вскоре начнет забивать больше голов.

После своего перехода из "Астон Виллы" за рекордные для всей Премьер-Лиги 100 миллионов фунтов Грилиш отличился лишь дважды за "Сити".



Однако Гвардиола не переживает за результативность Грилиша и указывает на то, что Джек регулярно имеет моменты — однажды 26-летнего англичанина должно прорвать.



"Он должен продолжать делать ровно то, что делает, не больше. Остальное приложится".



"В каждом матче у него есть два-три момента, чтобы забить, и однажды он сделает это. Он мог оформить хет-трик против "Уотфорда", он мог забить один-два гола в последнем матче".



"Он хорошо играет, но в лице "Вулверхэмптона" нам противостояла команда, у которой невероятно организованная игра в обороне и чью структуру так сложно сломать. Сложно было всем игрокам, не только Джеку".



"В моей карьере я никогда не встречал игрока, который бы от начала сезона и до конца сохранял свою лучшую форму. Всегда есть перепады".



"У него нет обязанности забивать. Что он должен, так это играть, как он умеет, и чувствовать свой вклад в достижение побед, а остальное приложится", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.