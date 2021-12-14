"Реал" стремительно продвигается в переговорах с Рюдигером

"Реал" стремительно продвигается в переговорах с защитником "Челси" Антонио Рюдигером.

Как известно, переговоры Рюдигера и "Челси" о продлении сотрудничества давно находятся в тупике, тогда как действующий контракт Антонио истекает в конце этого сезона.



Сейчас Рюдигер получает 90 тысяч фунтов в неделю. "Синие" готовы увеличить его зарплату до 140 тыс. фунтов в неделю, но Антонио рассчитывает на 200 тыс. фунтов каждые семь дней.



Рюдигер считает, что своей игрой он заслуживает быть среди самых высокооплачиваемых игроков команды Томаса Тухеля, однако руководство лондонского клуба не хочет перегружать свою зарплатную ведомость.



Пока нет никаких намеков на то, что одна из сторон пойдет на уступки, и этим активно пользуется "Реал". По информации The Guardian, Королевский клуб лидирует в борьбе за Рюдигера, "бодрым темпом" продвигаясь в переговорах с 28-летним немцем, который также интересен ПСЖ и "Баварии".



Добавим, что уже в следующем месяце Рюдигер сможет заключить предварительный контракт с кем-либо из зарубежных клубов.