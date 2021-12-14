Топ-10 лучших трансферов сезона 2021/22 в Премьер-Лиге

Сезон в Премьер-Лиге приближается к своему экватору, и сейчас — перед тем, как откроется зимнее окно — уже можно делать выводы по работе команд на трансферном рынке летом. Выделим 10 лучших подписаний, которые быстро оправдали себя.





Армандо Бройя ("Саутгемптон", аренда из "Челси")



"Саутгемптон" летом продал в "Астон Виллу" своего лучшего бомбардира и лидера Данни Ингса и нуждался в поиске адекватной замены форварду сборной Англии. Часть денег, вырученных за Ингса, "святые" вложили в форварда из Чемпионшипа Адама Армстронга, по стилю игры напоминающего Данни, а для подстраховки взяли в аренду в "Челси" Армандо Бройю. В итоге этнический албанец, родившийся в Англии (и отец и мать — албанцы) оказался даже полезнее Армстронга, забив на данный момент три мяча при непостоянной игровой практике. Также стоит отметить хорошую покупку в той же академии "Челси" правого защитника Ливраменто — 19-летний игрок быстро стал основным и обещает отбить скромные вложения в его трансфер (5 млн. фунтов) с лихвой. Впрочем, "Челси" оставил за сбой право обратного выкупа Тино за 25 млн.



Хван Хи Чхан ("Вулверхэмптон", аренда из "РБ Лейпциг")



Южнокорейский форвард Хван Хи Чхан — продукт системы Red Bull, начинавший свою европейскую карьеру в Зальцбурге, а прошлым летом перебравшийся в Лейпциг. В австрийском клубе Хван забивал прилично, а вот в немецкой Бундеслиге у него совсем не пошло — ни одного гола в дебютном сезоне. "Вулверхэмптон" поверил в игрока и арендовал его, помня о своих кадровых проблемах в атаке после травмы Рауля Хименеса. И в Премьер-Лиге южнокорейский нападающий проявил себя гораздо лучше, чем в Германии, а в матче с "Ньюкаслом" принес победу своим дублем. Сейчас говорят об интересе к корейцу со стороны больших клубов Премьер-Лиги, но "волки" наверняка захотят воспользоваться своим первоочередным правом по выкупу трансфера Хвана, если тот продолжит забивать.



Джошуа Кинг ("Уотфорд", свободный трансфер, из "Эвертона")



История Джошуа Кинга очень интересна и в чем-то даже кинематографична. После вылета с "Борнмутом" норвежский нападающий потерял мотивацию и, не забив ни одного гола в первом дивизионе за "вишневых", зимой 2021 года перебрался в "Эвертон". "Ирискам" нужен был форвард для подстраховки Доминика Калверт-Левина после ухода в ПСЖ Мойзе Кина, но оказалось, что Карло Анчелотти не очень-то и хотел этого трансфера от спортивного директора Марселя Брандса и просто не дал Кингу ни единого шанса себя проявить. С Кингом расторгли контракт летом, а дальше произошло самое интересное. Кин ушел в "Ювентус", Калверт-Левин травмировался, и "Эвертон" остался с растренированным Рондоном, слабенькими форвардами из академии, тогда как Кинг приехал на "Гудисон Парк" с подобравшим его "Уотфордом" и отгрузил "ирискам" три мяча, доказав свою профпригодность. Анчелотти на тот момент в клубе уже не было, но был отказавшийся от его услуг в пользу Рондона Бенитес. Дальше Кинг продолжил бить "бывших", отличившись и в матче с "Манчестер Юнайтед", также сенсационно выигранном "Уотфордом". "Шершни" бесплатно получили очень мотивированного и все еще боеспособного форварда, тогда как "Эвертон" — в матче с "Уотфордом", как минимум — выглядел по-дурацки.



Эммануэль Деннис ("Уотфорд", неизвестная сумма, из "Брюгге")



Еще один отличный трансфер от "Уотфорда". В открытом доступе не удалось найти сумму трансфера Эммануэля Бонавентуре Денниса из "Брюгге" в стан "шершней", но вряд ли тут речь идет о больших деньгах, так как нигериец провалился в Германии, где играл на правах аренды за "Кельн", а из "Брюгге" был отчислен после конфликта за место в клубном автобусе. Покупали же бельгийцы этого игрока за 1.5 млн. евро в луганской "Заре", где он и начинал свою профессиональную карьеру. Деннис очень круто начал свои выступления за "Уотфорд" — сейчас на его счету семь забитых голов и пять результативных передач. То есть Деннис непосредственно причастен к большей части голов команды в этом сезоне (12 из 21), и это феноменальный результат как для игрока, который никогда ранее не играл в Англии, да и в топ-чемпионатах себя никак не проявил. Нигерийцу только 24 года, то есть "Уотфорд" может получить не только игровые дивиденды с прогресса Денниса, но и продать его с большой прибылью.



Максвелл Корне ("Бернли", 12.5 млн. фунтов из "Лиона")



"Бернли" очень редко покупает игроков с континента — за все время пребывания клуба в Премьер-Лиге такие трансферы можно пересчитать по пальцам. Но по какой-то причине Шон Дайч решил вложиться в ивуарийского вингера "Лиона" и грозу "Манчестер Сити" Максвелла Корне. Талантливый, но очень травматичный и несколько прямолинейный игрок, как оказалось, хорошо подошел "бордовым", так как он способен в одиночку продвигать мяч к штрафной соперника, и создавать там голевые моменты — в том числе и для самого себя. Его маневр со смещением с фланга и ударом в дальний угол всем прекрасно известен, но, тем не менее, он не раз и не два успешно использовал его — в том числе и в Лиге Чемпионов. К Корне присматривались многие гранды, но их отпугивала травматичность игрока. "Бернли" рискнул и получил исполнителя, который сохраняет надежду "кларетовых" на успешное решение задачи по выживанию в Премьер-Лиге в этом сезоне. Да, для "Сити" или "Ливерпуля" Максвелл Корне может быть слишком примитивным игроком, но в "Бернли", получая полную свободу действий в атаке, этот бегунок способен творить магию.



Аарон Рамсдейл ("Арсенал", 25 млн. фунтов, из "Шеффилд Юнайтед")



Бернд Лено не казался самым слабым звеном "Арсенала" в последние сезоны, но летом клуб по какой-то причине посчитал нужным серьезно вложиться в 23-летнего голкипера Аарона Рамсдейла. Вероятно, это было желанием Микеля Артеты, разочаровавшегося в Лено. Персона Рамсдейла в качестве потенциально первого номера "Арсенала" немного удивляла, так как этот голкипер не лучшим образом проявил себя в родном "Шеффилд Юнайтед" в качестве замены для ключевого игрока — Дина Хендерсона, вернувшегося в "Манчестер Юнайтед". Рамсдейл и близко не был так же хорош в стане "клинков", как Хендерсон, но Артета увидел в нем потенциал, даже с учетом того, что ранее Рамсдейл вылетал еще и с "Борнмутом". Пока что можно говорить о прозорливости Артеты — Рамсдейл сумел ярко проявить себя в ряде матчей в новой команде, совершив несколько крутых сейвов и показав ту игру, которую от него ждали в "Шеффилде". Заговорили даже о том, что Рамсдейл сможет стать в скором времени первым номером сборной Англии, но ему еще нужно проявить стабильность на протяжении целого сезона, на базе действительно удачного старта карьеры на "Эмирейтс".



Курт Зума ("Вест Хэм", 29.8 млн. фунтов, из "Челси")



Курт Зума оказался в системе "Челси" в 2014 году после ряда удачных сезонов в родном "Сент-Этьене", когда за него отдали 12 млн. фунтов. Никто не отрицал очевидные таланты Зума, его идеальное сложение для центрального защитника, и практически все менеджеры "Челси" давали ему шанс проявить себя в основном составе, но француз так и не смог ими полноценно воспользоваться. Долгое время Зума был доволен своей ролью игрока ротации и арендами в "Стоук" и "Эвертон", но после того, как при Томасе Тухеле Антонио Рюдигер вернул себе место в основе, Зума понял, что настало время покинуть "Стэмфорд Бридж" насовсем. "Вест Хэм" выглядел командой прогрессирующей, и приход Зума сделал "молотков" еще крепче. Нельзя сказать, что оборона лондонцев работает идеально — есть как минимум три клуба, которые пропустили меньше "Вест Хэма", из числа тех, кто располагается ниже команды Мойеса. Но Зума хорош не только в собственной штрафной, что он и доказал в матче с "Ливерпулем". Плохая новость для Курта — травма его привычного партнера Анджело Огбонны. В "Челси" ему также не хватало для стабильности регулярной игры с одним напарником в центре обороны. Но уже сейчас очевидно, что в лице Курта Зума "Вест Хэм" получил очень сильного центрбека.



Конор Галлахер ("Кристал Пэлас", аренда из "Челси")



Еще один бывший (пока еще не совсем бывший) игрок "Челси" в нашем рейтинге — Конор Галлахер. Воспитанник академии "синих" отлично проявил себя в "Вест Бромвичее" в прошлом сезоне, но возвращаться в Чемпионшип не захотел — он уже играл там ранее, на правах аренды в "Чарльтоне" и "Суонси". Проводящий омоложение состава "Пэлас" с радостью приютил у себя креативного полузащитника, о чем ни разу не пожалел. Галлахер играет в стиле своего кумира Фрэнка Лэмпарда и регулярно врывается в штрафную под удары со средней дистанции, которые ему удаются классно. Коннор отметился дублями в матчах с "Вест Хэмом" и "Эвертоном", забивал в выигрышных для "орлов" поединках с "Манчестер Сити" и "Вулверхэмптоном", но и, кроме голов, проявил себя динамичным и думающим игроком, который будет на виду в Премьер-Лиге в ближайшие годы, даже если не заиграет в родном "Челси".



Криштиану Роналду ("Манчестер Юнайтед", 21.3 млн. фунтов, из "Ювентуса")



Самый громкий трансфер лета — возвращение Криштиану Роналду в клуб, который сделал его звездой мирового уровня. Было много сомнений в том, нужен ли 36-летний португалец нынешнему "Манчестер Юнайтед", но его статистика говорит сама за себя — 12 голов в 18 матчах во всех турнирах, и практически все эти голы обеспечивали результат для "красных дьяволов". Да, для МЮ этот сезон пока что складывается не лучшим образом, но без голов Криштиану он был бы совсем провальным, а так — все еще можно исправить с Ральфом Рангником, который вроде бы не любит звездных игроков, но восторгается профессионализмом Роналду. Возможно, Сульшеру пришлось подстраивать игру "Юнайтед" под португальца и немного упрощать ее, но норвежец и до прибытия Криштиану ходил по тонкому льду, потому — не стоит думать, что именно трансфер Роналду окончательно добил созданную им шаткую конструкцию на "Олд Траффорд". Роналду — игрок, который способен делать разницу, обеспечивать результат, и его присутствие просто обязано помочь "Юнайтед" вернуться в число сильнейших клубов Европы.



Демарай Грей ("Эвертон", 1.5 млн. фунтов, из "Байера")



Израсходовавший все трансферные лимиты по правилам финансового фейр-плей "Эвертон" этим летом вынужден был обойтись без дорогостоящих покупок и потратил на рынке всего 1.5 млн фунтов. Эти деньги мерсисайдский клуб отдал за некогда почитавшегося талантливым воспитанника академии "Бирмингема" Демарая Грея и совершил, наверное, самый эффективный трансфер лета. За сущие копейки "ириски" получили игрока, который с первых матчей на "Гудисон Парк" оказася в разы полезнее дорогостоящего Алекса Ивоби в роли двигателя командного механизма, а вдобавок забивает красивые и важные голы. Именно два дальних удара Грея помогли перевернуть ход недавнего матча с "Арсеналом" (гол плюс удар в штангу, после которого мяч в сетку добил Ришарлисон) и добыть очень важную победу. Также гол Грея подарил "Эвертону" надежду в дерби с "Ливерпулем", а результативные удары на старте сезона позволили команде Бенитеса удачно стартовать. Демарай не сумел проявить себя в "Лестере" и "Байере", но, возможно, в "Эвертоне" нашел себя и сумеет все же реализовать большой потенциал, который был очевиден в молодежной сборной Англии и родном "Бирмингеме".



Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru