Премьер-Лига отложила матч "Брентфорд" — "Юнайтед"

Запланированный на вечер вторника матч Премьер-Лиги между "Брентфордом" и "Манчестер Юнайтед" был отложен из-за вспышки коронавируса в стане "красных дьяволов".

С момента победы 0:1 над "Норвичем" в минувшую субботу команда Ральфа Рангника не провела ни одной полноценной тренировки, а в понедельник "Юнайтед" и вовсе объявил о закрытии своей базы в Каррингтоне на 24 часа.



Это связано с тем, что тесты нескольких игроков и сотрудников клуба с "Олд Траффорд" на COVID-19 дали положительный результат.



Как гласит официальное заявление "дьяволов", они сами попросили руководство Премьер-Лиги отложить их выезд к новичку дивизиона, и менее чем за сутки до стартового свистка эта просьба была удовлетворена.



Премьер-Лига в свою очередь сообщает, что это решение было принято "в соответствии с указаниями медицинских консультантов и с учетом исключительных обстоятельств".