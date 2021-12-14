Премьер-Лига отложила матч "Брентфорд" — "Юнайтед"

Ральф Рангник Запланированный на вечер вторника матч Премьер-Лиги между "Брентфордом" и "Манчестер Юнайтед" был отложен из-за вспышки коронавируса в стане "красных дьяволов".

С момента победы 0:1 над "Норвичем" в минувшую субботу команда Ральфа Рангника не провела ни одной полноценной тренировки, а в понедельник "Юнайтед" и вовсе объявил о закрытии своей базы в Каррингтоне на 24 часа.

Это связано с тем, что тесты нескольких игроков и сотрудников клуба с "Олд Траффорд" на COVID-19 дали положительный результат.

Как гласит официальное заявление "дьяволов", они сами попросили руководство Премьер-Лиги отложить их выезд к новичку дивизиона, и менее чем за сутки до стартового свистка эта просьба была удовлетворена.

Премьер-Лига в свою очередь сообщает, что это решение было принято "в соответствии с указаниями медицинских консультантов и с учетом исключительных обстоятельств".


Метки Брентфорд, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 14.12.2021 06:00

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  1. liverpudlian 14.12.2021 06:52 # liverpudlian
    начинается блять

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  2. nazar07 14.12.2021 06:19 # nazar07
    Похоже можно не беспокоится о Кубке Африки. Если даже не перенесут КА, то сама АПЛ может притормозить. Или будут играть с переносами то одной то другой игры.

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