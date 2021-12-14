Ботман — цель номер один "Ньюкасла" на январь
"Ньюкасл" избрал центрального защитника "Лилля" Свена Ботмана своей приоритетной целью на январь.
Прямо сейчас "Ньюкасл" занимает предпоследнюю позицию в Премьер-Лиге, одержав только одну победу в 16 матчах. Однако никакой катастрофы не случилось — до спасительного места всего три очка.
Новые владельцы клуба с "Сент Джеймс-Парк" готовы оказать серьезную поддержку главному тренеру Эдди Хау на трансферном рынке в январе, и работа над составлением списка целей уже кипит.
Как утверждает The Guardian, во главе шорт-листа "сорок" значится 21-летний голландец Ботман, который выиграл с "Лиллем" французскую Лигу 1 в прошлом сезоне.
"Лилль", который в 1/8 финала Лиги Чемпионов встретится с "Челси", не хочет терять своего ключевого игрока посреди сезона, поэтому "Ньюкаслу" нужно готовить около 30-40 миллионов фунтов, чтобы сделать коллег из Франции сговорчивее.
Также Хау хочет заполучить 28-летнего вингера "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингарда, который в этом сезоне еще не выходил в стартовом составе в рамках Премьер-Лиги и, как ожидается, будет готов покинуть родной клуб в январе.
14.12.2021 00:05
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Тухель начал ротировать шейхам,что бы те купили главного заща до их катки,что бы были шансы пройти ахахахха кончи
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Отлично, минус основной защ будет у Лилля.Давай Касл,подсоби ИМПЕРАТОРАМ,им итак сейчас нелегко!
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