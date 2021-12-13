Премьер-Лига отчиталась о 42 случаях заражения COVID-19

Премьер-Лига отчиталась о рекордных 42 случаях заражения коронавирусом среди игроков и сотрудников клубов высшего английского дивизиона.

Прямо сейчас сразу несколько клубов Премьер-Лиги, включая "Тоттенхэм" и "Манчестер Юнайтед", пытаются погасить вспышки коронавируса.



Премьер-Лига уже отложила матч "шпор" против "Брайтона" в минувшее воскресенье, а теперь решается вопрос по назначенному на вторник поединку "красных дьяволов" против "Брентфорда".



Как сообщает BBC, 42 положительных результата были получены с 3,805 проб в период с 6 по 12 декабря. 42 — это рекорд с момента введения обязательного тестирования на COVID-19 в мае прошлого года.



Предыдущий рекорд для семидневного периода — 40 положительных результатов с 2,295 проб — был установлен в январе этого года.



Добавим, за предыдущую неделю (с 29 ноября по 5 декабря) было выявлено 30 случаев заражения коронавирусом (3,154 пробы).