Джонс попросился играть за резерв "Юнайтед"

Защитник "Манчестер Юнайтед" Фил Джонс попросил допустить его до участия в матчах резервной команды.

Джонс не играет в футбол с января 2020, перенеся несколько травм за это время. И хотя сейчас Фил уже здоров, из-за столь длительного отсутствия он не может конкурировать с другими игроками первой команды.



По информации The Athletic, наставник "Юнайтед" Ральф Рангник находится под впечатлением от того, насколько упорно Джонс трудится на тренировках.



Рангник даже выпустил бы Джонса на матч заключительного тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Янг Бойз", будь Фил заявлен на турнир.



Желая получить свой шанс у Рангника, 29-летний англичанин попросил задействовать его в ближайших матчах резервной команды "красных дьяволов", сообщает The Athletic.



Свой следующий матч резервисты "Юнайтед" проводят против коллег из "Челси" в пятницу.