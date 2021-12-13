Рангник: "Мне неинтересно, что говорит агент Мартиаля"
Наставник "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник заявил, что нападающий Антони Мартиаль должен сам сказать ему, если действительно хочет уйти из клуба.
На прошлой неделе агент 26-летнего француза Филипп Ламболи выступил с заявлением, сообщив о желании своего клиента покинуть "Юнайтед" в январе ради возможности играть регулярно.
Однако Рангник считает неправильным, когда игроки прячутся за своими агентами. Ральф даже не собирается разговаривать об этом с Антони.
"Я не взаимодействую с агентами через медиа и прессу. Игрок не говорил со мной или клубом об этом".
"Если честно, мне не сильно интересно, что там его агент говорит через медиа".
"Я не буду разговаривать с игроком об этом, потому что иначе это означало бы, что я реагирую на слова его агента. Если он действительно хочет уйти в другой клуб, он должен поставить в известность руководство или меня".
"Но я никогда не разговариваю с игроком через медиа или агентов", — цитирует Рангника Sky Sports.
13.12.2021 20:00
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Последние комментарии:
ну здесь то он прав
марсиаль ленивая днина с огромной личкой и недовольным еблом
и чувствую что с новым тренером его не будут выпускать даже на товарняки начал бомбить через агента
а рангник успокоил не только этих двоих но и всех остальныхх, включаю погб и прочую нечисть
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Ральфник своеобразный типок. Даже хорошо, что Пакетик, его всегда успеют поставить.
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