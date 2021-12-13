Премьер-Лига решает, отложить ли матч МЮ и "Брентфорда"

Манчестер Юнайтед "Манчестер Юнайтед" ведет переговоры с Премьер-Лигой о том, чтобы отложить назначенный на вторник матч против "Брентфорда".

Напомним, воскресная тренировка команды Ральфа Рангника оказалась сорвана из-за ряда положительных тестов на COVID-19 среди игроков и персонала.

Сегодня "Юнайтед" в официальном заявлении подтвердил, что контрольное ПЦР-тестирование подтвердило результаты экспресс-тестов, и все инфицированные сейчас находятся на самоизоляции.

Также "красные дьяволы" объявили, что на 24 часа закрыли свою базу в Каррингтоне, дабы минимизировать распространение болезни.

Поедут ли Рангник и оставшиеся в строю игроки в Лондон на матч против "Брентфорда", теперь зависит от решения Премьер-Лиги.


Метки Брентфорд, Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 13.12.2021 19:00

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  1. chelsiukpro 13.12.2021 19:31 # chelsiukpro
    Можно конечно пренебрегать этими тестами от одного заражоного сделать тест на несколько игроков и предьявить в АПЛ комиссию. Вот ты и на отдыхе в декабре когда график напрежёный! А по весне скатать эти отложеные матчи

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  2. yaxaaabalya 13.12.2021 19:07 # yaxaaabalya
    Блять нет.

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