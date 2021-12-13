МЮ обдумывает покупку Бубакара Камара в январе
"Манчестер Юнайтед" задумывается о приобретении полузащитника "Марселя" Бубакара Камара в зимнее трансферное окно.
Интерес к Камара из Премьер-Лиги существовал еще минувшим летом, когда Бубакара сватали в "Челси", "Кристал Пэлас", "Ньюкасл" и "Вулверхэмптон".
Как утверждает The Athletic, Камара уже решил, что этот сезон станет для него последним с "Марселем", однако "Юнайтед" может ускорить отъезд Бубакара из клуба французской Лиги 1.
Центр полузащиты и так является, пожалуй, наиболее проблемной зоной в команде Ральфа Рангника, вдобавок Поль Погба приближается к шести заключительным месяцам по контракту и, скорее, будет больше занят своим будущим, нежели игрой в футбол.
Контракт Камара, как и у Погба, истекает в конце этого сезона, и "Юнайтед" может столкнуться с конкуренцией других клубов в борьбе за 22-летнего француза — прежде всего со стороны "Барселоны" и "Баварии".
13.12.2021 18:00
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Лучше в январе сразу же в основу этого топаря.
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