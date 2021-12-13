Исправленная жеребьевка 1/8 финала Лиги Чемпионов

В результате повторной жеребьевки "Челси", "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити" и "Ливерпуль" обрели своих соперников по раунду 1/8 финала Лиги Чемпионов.

Как и ранее днем, "Челси" попал на "Лилль". Это, кстати, единственная пара, сохранившаяся относительно ошибочной жеребьевки.



"Сити" получил в соперники "Спортинг" вместо "Вильярреала", "Юнайтед" — "Атлетико" вместо ПСЖ, "Ливерпуль" — "Интер" вместо "Ред Булл".



Первые матчи 1/8 финала будут сыграны 15, 16, 22 и 23 февраля, ответные — 8, 9, 15 и 16 марта. Жеребьевка четвертьфинальной стадии назначена на 18 марта.



Жеребьевка 1/8 финала Лиги Чемпионов



"Ред Булл" (Австрия) — "Бавария" (Германия)

"Спортинг" (Португалия) — "Манчестер Сити" (Англия)

"Бенфика" (Португалия) — "Аякс" (Голландия)

"Челси" (Англия) — "Лилль" (Франция)

"Атлетико" (Испания) — "Манчестер Юнайтед" (Англия)

"Вильярреал" (Испания) — "Ювентус" (Италия)

"Интер" (Италия) — "Ливерпуль" (Англия)

ПСЖ (Франция) — "Реал" (Испания)