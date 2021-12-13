Исправленная жеребьевка 1/8 финала Лиги Чемпионов

Лига Чемпионов В результате повторной жеребьевки "Челси", "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити" и "Ливерпуль" обрели своих соперников по раунду 1/8 финала Лиги Чемпионов.

Как и ранее днем, "Челси" попал на "Лилль". Это, кстати, единственная пара, сохранившаяся относительно ошибочной жеребьевки.

"Сити" получил в соперники "Спортинг" вместо "Вильярреала", "Юнайтед" — "Атлетико" вместо ПСЖ, "Ливерпуль" — "Интер" вместо "Ред Булл".

Первые матчи 1/8 финала будут сыграны 15, 16, 22 и 23 февраля, ответные — 8, 9, 15 и 16 марта. Жеребьевка четвертьфинальной стадии назначена на 18 марта.

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Чемпионов

"Ред Булл" (Австрия) — "Бавария" (Германия)
"Спортинг" (Португалия) — "Манчестер Сити" (Англия)
"Бенфика" (Португалия) — "Аякс" (Голландия)
"Челси" (Англия) — "Лилль" (Франция)
"Атлетико" (Испания) — "Манчестер Юнайтед" (Англия)
"Вильярреал" (Испания) — "Ювентус" (Италия)
"Интер" (Италия) — "Ливерпуль" (Англия)
ПСЖ (Франция) — "Реал" (Испания)


Метки жеребьевка, Ливерпуль, Лига Чемпионов, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, УЕФА, Челси

Автор mihajlo   

Дата 13.12.2021 17:25

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Последние комментарии:




  1. cristean2 13.12.2021 18:03 # cristean2
    Челси и Сити проходят без вариантов, МЮ тоже повезло с Котлетами, склоняюсь больше к победе МЮ

    Ну а у ЛФК и Интером шансы абсолютно равные, тут уж кому повезет

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  2. quavo 13.12.2021 18:03 # quavo
    Ору с того какие опущеные же эти колбасники ) пидрилы желчные

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  3. vals1702 13.12.2021 18:01 # vals1702
    дедушка ФЛО прикрой уже эту шарашкину контору. Дай нам СуперЛигу!

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  4. danik9 13.12.2021 18:00 # danik9
    Я вот честно не втыкаю, почему кекают с ливера, единственный более достойный соперник, это ПСЖ, и я лично хотел их, потому чем сложнее соперник вначале, тем будет легче дальше. Так что удачи против изи Лиля и посмотрим как будете выглядеть в 1/4 против той же Баварии.

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  5. lfc-krr 13.12.2021 18:00 # lfc-krr
    Ну что ж. Выиграли группу смерти, а теперь нам самого сильного соперника со 2 места в группах дали.
    Таков путь чемпионов!

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  6. fc-oil 13.12.2021 17:56 # fc-oil
    Старые клоуны в фифа. У пенсионеров там деменция уже

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  7. meshuggah 13.12.2021 17:55 # meshuggah
    Подзалупники ахахах надрывались все игры в группе выиграли и вылетят в 1/8 ахахах

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  8. thegodfather 13.12.2021 17:54 # thegodfather
    глупцы, лейте на победу мю в лч)

    в финале разъебут лысую бестолковку и тогда лысая хуила точно в петлю полезет)

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  9. superperez101 13.12.2021 17:54 # superperez101
    лично я надеюсь увидеть все 4 английских команды дальше
    а вы как хотите
    но кроме состава противников и их положении в таблице на данный момент я бы еще обратил внимание на тренеров, их опыт и опыт команд
    а также настрой и лазарет
    на мой взгляд меньше всего шансов у Юнайтед хотя я ненавижу симеоне всей душой и он должен сука проебать

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  10. jack-4poker 13.12.2021 17:53 # jack-4poker
    пенсов уже можно заранее обоссывать за проход Лилля.

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  11. gandalf 13.12.2021 17:53 # gandalf
    Все 4 из апл должны проходить в 1/4!

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  12. cristean2 13.12.2021 17:53 # cristean2
    Опять Криш против Симеоне, это будет интересно))

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  13. vagifspurs 13.12.2021 17:51 # vagifspurs
    Будет эпично после всего этого беспредела со стороны Челси, проход Лилля. Безвиз забудет дорогу на фапл

    Уехехеххехехехехехххе

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  14. jack-4poker 13.12.2021 17:50 # jack-4poker
    троица ротистов в лице втухеля, ротоклопа и лысого хуесоса пересосала на совесть! Топари!

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  15. thegodfather 13.12.2021 17:49 # thegodfather
    2 раза лилль это знак...когда всех остальных можно тусовать, ведь судьбой уже предрешено, что победитель будет команда императоров, ведь ей судьбой было предначертано сыграть с лиллем в 1/8и против этого никак.
    камон красиво идем за 3 чашкой ЛЧ.

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  16. bratella 13.12.2021 17:49 # bratella
    Чудом отскочили от мертвого Лидса, и радуются Лиллю… здоровья вам, короче

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  17. ratamahatta 13.12.2021 17:48 # ratamahatta
    Хз че колбасники горят
    По факту что пенсам, что колбасникам достались далеко не самые сильные соперники
    Интер не тот нынче, чемп Италии по уровню сейчас не потянет ни один из клубов Англии

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  18. frisby 13.12.2021 17:48 # frisby
    нормальная жеребьёвка. тут уже проходных команд не будет.взъебем мы этих макаронников без проблем. залупенсы хто вам сказал что вы Лилль пройдёте? цыплят по осени считают..весна покажет кто хде срал...

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  19. superperez101 13.12.2021 17:47 # superperez101
    симеоне так то очень матерый клоун и рангнка просто пеередет и морально и тактически и перед матчем и на поле
    реал париж тут все зависит даже не от настроя месси а от весенней формы реала и анчелотти
    колбаса интер просто раздавит, милан обоссали и не заметили, в одну калитку было, даже не интересно
    сити дальше, без вариантов
    челси тоже дальше если центр здоров будет
    без канте могут влететь как нех

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  20. jirrort 13.12.2021 17:46 # jirrort
    Как же велик Магомед Оздоев!!!

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