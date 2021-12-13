Исправленная жеребьевка 1/8 финала Лиги Чемпионов
В результате повторной жеребьевки "Челси", "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити" и "Ливерпуль" обрели своих соперников по раунду 1/8 финала Лиги Чемпионов.
Как и ранее днем, "Челси" попал на "Лилль". Это, кстати, единственная пара, сохранившаяся относительно ошибочной жеребьевки.
"Сити" получил в соперники "Спортинг" вместо "Вильярреала", "Юнайтед" — "Атлетико" вместо ПСЖ, "Ливерпуль" — "Интер" вместо "Ред Булл".
Первые матчи 1/8 финала будут сыграны 15, 16, 22 и 23 февраля, ответные — 8, 9, 15 и 16 марта. Жеребьевка четвертьфинальной стадии назначена на 18 марта.
Жеребьевка 1/8 финала Лиги Чемпионов
"Ред Булл" (Австрия) — "Бавария" (Германия)
"Спортинг" (Португалия) — "Манчестер Сити" (Англия)
"Бенфика" (Португалия) — "Аякс" (Голландия)
"Челси" (Англия) — "Лилль" (Франция)
"Атлетико" (Испания) — "Манчестер Юнайтед" (Англия)
"Вильярреал" (Испания) — "Ювентус" (Италия)
"Интер" (Италия) — "Ливерпуль" (Англия)
ПСЖ (Франция) — "Реал" (Испания)
13.12.2021 17:25
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Последние комментарии:
Челси и Сити проходят без вариантов, МЮ тоже повезло с Котлетами, склоняюсь больше к победе МЮ
Ну а у ЛФК и Интером шансы абсолютно равные, тут уж кому повезет
(ответить)
Ору с того какие опущеные же эти колбасники ) пидрилы желчные
(ответить)
дедушка ФЛО прикрой уже эту шарашкину контору. Дай нам СуперЛигу!
(ответить)
Я вот честно не втыкаю, почему кекают с ливера, единственный более достойный соперник, это ПСЖ, и я лично хотел их, потому чем сложнее соперник вначале, тем будет легче дальше. Так что удачи против изи Лиля и посмотрим как будете выглядеть в 1/4 против той же Баварии.
(ответить)
Ну что ж. Выиграли группу смерти, а теперь нам самого сильного соперника со 2 места в группах дали.
Таков путь чемпионов!
(ответить)
Старые клоуны в фифа. У пенсионеров там деменция уже
(ответить)
Подзалупники ахахах надрывались все игры в группе выиграли и вылетят в 1/8 ахахах
(ответить)
глупцы, лейте на победу мю в лч)
в финале разъебут лысую бестолковку и тогда лысая хуила точно в петлю полезет)
(ответить)
лично я надеюсь увидеть все 4 английских команды дальше
а вы как хотите
но кроме состава противников и их положении в таблице на данный момент я бы еще обратил внимание на тренеров, их опыт и опыт команд
а также настрой и лазарет
на мой взгляд меньше всего шансов у Юнайтед хотя я ненавижу симеоне всей душой и он должен сука проебать
(ответить)
пенсов уже можно заранее обоссывать за проход Лилля.
(ответить)
Все 4 из апл должны проходить в 1/4!
(ответить)
Опять Криш против Симеоне, это будет интересно))
(ответить)
Будет эпично после всего этого беспредела со стороны Челси, проход Лилля. Безвиз забудет дорогу на фапл
Уехехеххехехехехехххе
(ответить)
троица ротистов в лице втухеля, ротоклопа и лысого хуесоса пересосала на совесть! Топари!
(ответить)
2 раза лилль это знак...когда всех остальных можно тусовать, ведь судьбой уже предрешено, что победитель будет команда императоров, ведь ей судьбой было предначертано сыграть с лиллем в 1/8и против этого никак.
камон красиво идем за 3 чашкой ЛЧ.
(ответить)
Чудом отскочили от мертвого Лидса, и радуются Лиллю… здоровья вам, короче
(ответить)
Хз че колбасники горят
По факту что пенсам, что колбасникам достались далеко не самые сильные соперники
Интер не тот нынче, чемп Италии по уровню сейчас не потянет ни один из клубов Англии
(ответить)
нормальная жеребьёвка. тут уже проходных команд не будет.взъебем мы этих макаронников без проблем. залупенсы хто вам сказал что вы Лилль пройдёте? цыплят по осени считают..весна покажет кто хде срал...
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симеоне так то очень матерый клоун и рангнка просто пеередет и морально и тактически и перед матчем и на поле
реал париж тут все зависит даже не от настроя месси а от весенней формы реала и анчелотти
колбаса интер просто раздавит, милан обоссали и не заметили, в одну калитку было, даже не интересно
сити дальше, без вариантов
челси тоже дальше если центр здоров будет
без канте могут влететь как нех
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Как же велик Магомед Оздоев!!!
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