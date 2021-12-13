Жеребьевка стыковых матчей плей-офф Лиги Конференций

"Тоттенхэм" и "Лестер" узнали своих потенциальных соперников по стыковым матчам плей-офф Лиги Конференций.

Напомним, заключительный матч "Тоттенхэма" на групповом этапе Лиги Конференций против "Ренна" из-за вспышки коронавируса в лондонском клубе был сперва отложен, а затем отменен вовсе.



Если случится чудо, и УЕФА присудит техническое поражение "Ренну", то "шпоры" попадут на венский "Рапид". В противном случае место лондонцев займет "Витесс".



В то же время "Лестер", выбывший сюда из Лиги Европы, поспорит с "Раннерсом" из Дании.



Первые матчи пройдут 17 февраля, ответные — через неделю. С 1/8 финала в борьбу вступят победители групп Лиги Конференций.