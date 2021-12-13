Жеребьевка 1/8 финала Лиги Чемпионов пройдет заново
Из-за технической ошибки результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Чемпионов были аннулированы. Жребий будет брошен заново.
Случившийся конфуз связан с тем, что бывший нападающий "Арсенала" Андрей Аршавин вытянул шар с "Манчестер Юнайтед" как с соперником "Вильярреала" по первому раунду плей-офф, однако это идет вразрез с правилами УЕФА.
Эта ошибка была исправлена на месте. Новым соперником "Вильярреала" стал "Манчестер Сити", а "красным дьяволам" достался ПСЖ.
Исправив эту ошибку, УЕФА совершил другую: включил "Ливерпуль" вместо "Юнайтед" в число возможных соперников "Атлетико", который в итоге попал на "Баварию" и сразу же выразил свой протест.
Новая жеребьевка будет проведена незамедлительно.
Добавим, правила УЕФА исключают встречу вышедших из одной группы команд в первом раунде плей-офф Лиги Чемпионов.
13.12.2021 16:40
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Последние комментарии:
Я рад что Интер. Куда веселее будет противостояние)
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ну и хули у Сити как обычно самый лайтовый жребий
заебали тащить помойку
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jirrort красивая аватарка, братишка!
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Разъебали группу смерти, разъебем и Интер
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УЕФА клоуны опять лажанулись, просто орево если щас опять кто-то будет протесты подавать
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Реал первое место в группе, а варианты Челси или псж ))
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Ну что, портовые каминауты, дырки свои ниже носа теперь закроете?
Это судьба, что Челси с Лилем, ехехехе
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Бензема накажет
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Пизда лузерпулю и спермью.
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Азаза, Реал был против пережребия и им ПСЖ дали
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Порт на страпоне, манюре со страпоном в анусе и во рту...
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Гоу супермегаласт жеребьёвочку))
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13.12.2021 16:20 # удалить
dexter
Хочу Интер-Ливерпуль.
Источник: http://fapl.ru/posts/90128/?c=1
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Оооооооо, эта жеребьевка намного круче
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а че за прикол с лфц вильяреал)?
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портовые ху*сосы на страпоне ахахахахахахахахахахахахаха
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а шо с е6алом, колбаса?))
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Это судьба, надо брать ЛЧ второй раз!!!
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Песда подзалупникам
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АРШАВИН ВЕЛИЧАЙШИЙ ПРОСТО!!!!!!!!!!
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