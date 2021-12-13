Жеребьевка 1/8 финала Лиги Чемпионов пройдет заново

Из-за технической ошибки результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Чемпионов были аннулированы. Жребий будет брошен заново.

Случившийся конфуз связан с тем, что бывший нападающий "Арсенала" Андрей Аршавин вытянул шар с "Манчестер Юнайтед" как с соперником "Вильярреала" по первому раунду плей-офф, однако это идет вразрез с правилами УЕФА.



Эта ошибка была исправлена на месте. Новым соперником "Вильярреала" стал "Манчестер Сити", а "красным дьяволам" достался ПСЖ.



Исправив эту ошибку, УЕФА совершил другую: включил "Ливерпуль" вместо "Юнайтед" в число возможных соперников "Атлетико", который в итоге попал на "Баварию" и сразу же выразил свой протест.



Новая жеребьевка будет проведена незамедлительно.



Добавим, правила УЕФА исключают встречу вышедших из одной группы команд в первом раунде плей-офф Лиги Чемпионов.