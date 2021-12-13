Жеребьевка 1/8 финала Лиги Чемпионов пройдет заново

Манчестер Юнайтед Из-за технической ошибки результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Чемпионов были аннулированы. Жребий будет брошен заново.

Случившийся конфуз связан с тем, что бывший нападающий "Арсенала" Андрей Аршавин вытянул шар с "Манчестер Юнайтед" как с соперником "Вильярреала" по первому раунду плей-офф, однако это идет вразрез с правилами УЕФА.

Эта ошибка была исправлена на месте. Новым соперником "Вильярреала" стал "Манчестер Сити", а "красным дьяволам" достался ПСЖ.

Исправив эту ошибку, УЕФА совершил другую: включил "Ливерпуль" вместо "Юнайтед" в число возможных соперников "Атлетико", который в итоге попал на "Баварию" и сразу же выразил свой протест.

Новая жеребьевка будет проведена незамедлительно.

Добавим, правила УЕФА исключают встречу вышедших из одной группы команд в первом раунде плей-офф Лиги Чемпионов.


Метки жеребьевка, Лига Чемпионов, Манчестер Юнайтед, УЕФА

Автор mihajlo   

Дата 13.12.2021 16:40

Количество просмотров Просмотров: 4961

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. iskander8sg 13.12.2021 17:29 # iskander8sg
    Я рад что Интер. Куда веселее будет противостояние)

    (ответить)

  2. shinigami 13.12.2021 17:27 # shinigami
    ну и хули у Сити как обычно самый лайтовый жребий
    заебали тащить помойку

    (ответить)

  3. vagifspurs 13.12.2021 17:26 # vagifspurs
    jirrort красивая аватарка, братишка!

    (ответить)

  4. kos9k 13.12.2021 17:22 # kos9k
    Разъебали группу смерти, разъебем и Интер

    (ответить)

  5. c-h-e-l-s-i-best 13.12.2021 17:21 # c-h-e-l-s-i-best
    УЕФА клоуны опять лажанулись, просто орево если щас опять кто-то будет протесты подавать

    (ответить)

  6. meshuggah 13.12.2021 17:21 # meshuggah
    Реал первое место в группе, а варианты Челси или псж ))

    (ответить)

  7. sellman 13.12.2021 17:20 # sellman
    Ну что, портовые каминауты, дырки свои ниже носа теперь закроете?
    Это судьба, что Челси с Лилем, ехехехе

    (ответить)

  8. ba-29 13.12.2021 17:19 # ba-29
    Бензема накажет

    (ответить)

  9. chelsea-super 13.12.2021 17:18 # chelsea-super
    Пизда лузерпулю и спермью.

    (ответить)

  10. c-h-e-l-s-i-best 13.12.2021 17:17 # c-h-e-l-s-i-best
    Азаза, Реал был против пережребия и им ПСЖ дали

    (ответить)

  11. shmanisa 13.12.2021 17:17 # shmanisa
    Порт на страпоне, манюре со страпоном в анусе и во рту...

    (ответить)

  12. skydreams 13.12.2021 17:17 # skydreams
    Гоу супермегаласт жеребьёвочку))

    (ответить)

  13. dexter 13.12.2021 17:16 # dexter
    13.12.2021 16:20 # удалить
    dexter

    Хочу Интер-Ливерпуль.

    Источник: http://fapl.ru/posts/90128/?c=1

    (ответить)

  14. cristean2 13.12.2021 17:16 # cristean2
    Оооооооо, эта жеребьевка намного круче

    (ответить)

  15. kipeloff89 13.12.2021 17:15 # kipeloff89
    а че за прикол с лфц вильяреал)?

    (ответить)

  16. true-manc 13.12.2021 17:15 # true-manc
    портовые ху*сосы на страпоне ахахахахахахахахахахахахаха

    (ответить)

  17. bezviz 13.12.2021 17:15 # bezviz
    а шо с е6алом, колбаса?))

    (ответить)

  18. cristean2 13.12.2021 17:14 # cristean2
    Это судьба, надо брать ЛЧ второй раз!!!

    (ответить)

  19. meshuggah 13.12.2021 17:14 # meshuggah
    Песда подзалупникам

    (ответить)

  20. jirrort 13.12.2021 17:14 # jirrort
    АРШАВИН ВЕЛИЧАЙШИЙ ПРОСТО!!!!!!!!!!

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: