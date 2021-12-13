"Тоттенхэм" готов отпустить Алли в январе

"Тоттенхэм" готов выслушать предложения насчет полузащитника Деле Алли в январе.

В этом сезоне карьера Алли продолжает идти под откос. Деле отметился только пятью появлениями в стартовом составе "шпор" в рамках Премьер-Лиги, все пять раз — еще при Нуну Эшириту Санту.



Антонио Конте, сменивший Нуну на тренерском мостике "Тоттенхэма", быстро разочаровался в 25-летнем англичанине, ставшим одним из участников позорного матча Лиги Конференций против "Муры".



Как сообщает The Telegraph, Алли уже побеседовал с клубом и заручился согласием президента Даниэля Леви на уход в зимнее трансферное окно.



Леви готов как продать Алли, так и отпустить Деле в аренду — например, с опцией или обязательством по выкупу.



В Северном Лондоне надеются, что смена обстановки поможет Алли взбодриться, как помогла в прошлом сезоне Джесси Лингарду, который расцвел, присоединившись к "Вест Хэму" на правах аренды из "Манчестер Юнайтед".