"Тоттенхэм" готов отпустить Алли в январе

Деле Алли "Тоттенхэм" готов выслушать предложения насчет полузащитника Деле Алли в январе.

В этом сезоне карьера Алли продолжает идти под откос. Деле отметился только пятью появлениями в стартовом составе "шпор" в рамках Премьер-Лиги, все пять раз — еще при Нуну Эшириту Санту.

Антонио Конте, сменивший Нуну на тренерском мостике "Тоттенхэма", быстро разочаровался в 25-летнем англичанине, ставшим одним из участников позорного матча Лиги Конференций против "Муры".

Как сообщает The Telegraph, Алли уже побеседовал с клубом и заручился согласием президента Даниэля Леви на уход в зимнее трансферное окно.

Леви готов как продать Алли, так и отпустить Деле в аренду — например, с опцией или обязательством по выкупу.

В Северном Лондоне надеются, что смена обстановки поможет Алли взбодриться, как помогла в прошлом сезоне Джесси Лингарду, который расцвел, присоединившись к "Вест Хэму" на правах аренды из "Манчестер Юнайтед".


Метки Алли, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 13.12.2021 16:00

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Последние комментарии:




  1. gerrard08 13.12.2021 16:32 # gerrard08
    Обычно эвертно кайфует от таких списанных игроков.

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  2. uyga 13.12.2021 16:26 # uyga
    в англии тока в чемпионшип, парень ваще не тянет, а так можно в какую-нибудь лигу 1 или, прости меня господи, в РПЛ:D

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  3. frisby 13.12.2021 16:09 # frisby
    В пасасите бестрофейное этого нигера! Поближе к дырявому лысому тестю)))))) Поближе с дочке шлюшке которую он ебёт

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