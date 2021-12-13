"Тоттенхэм" готов отпустить Алли в январе
"Тоттенхэм" готов выслушать предложения насчет полузащитника Деле Алли в январе.
В этом сезоне карьера Алли продолжает идти под откос. Деле отметился только пятью появлениями в стартовом составе "шпор" в рамках Премьер-Лиги, все пять раз — еще при Нуну Эшириту Санту.
Антонио Конте, сменивший Нуну на тренерском мостике "Тоттенхэма", быстро разочаровался в 25-летнем англичанине, ставшим одним из участников позорного матча Лиги Конференций против "Муры".
Как сообщает The Telegraph, Алли уже побеседовал с клубом и заручился согласием президента Даниэля Леви на уход в зимнее трансферное окно.
Леви готов как продать Алли, так и отпустить Деле в аренду — например, с опцией или обязательством по выкупу.
В Северном Лондоне надеются, что смена обстановки поможет Алли взбодриться, как помогла в прошлом сезоне Джесси Лингарду, который расцвел, присоединившись к "Вест Хэму" на правах аренды из "Манчестер Юнайтед".
13.12.2021 16:00
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Последние комментарии:
Обычно эвертно кайфует от таких списанных игроков.
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в англии тока в чемпионшип, парень ваще не тянет, а так можно в какую-нибудь лигу 1 или, прости меня господи, в РПЛ:D
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В пасасите бестрофейное этого нигера! Поближе к дырявому лысому тестю)))))) Поближе с дочке шлюшке которую он ебёт
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