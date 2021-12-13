Полузащитник "Челси" Нголо Канте возвращается к полноценным тренировкам во вторник.

Канте находится вне игры с матча Лиги Чемпионов против "Ювентуса" в прошлом месяце, когда он подвернул свое колено.



Однако Evening Standard стало известно, что Нголо уже получил разрешение докторов, чтобы с завтрашнего дня приступить к занятиям в общей группе.



Таким образом, у 30-летнего француза будут все шансы сыграть против "Эвертона" в четверг. А вот Матео Ковачич, досиживающий последние дни на самоизоляции из-за коронавирусной болезни, ближайший матч пропустит и вернется к уикенду.



Выздоровление Канте и затем Ковачича станет отличной новостью для главного тренера "Челси" Томаса Тухеля, который после победы 3:2 над "Лидсом" признал, что полузащитник Жоржиньо играет через боль в спине.