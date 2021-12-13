Канте возвращается к полноценным тренировкам

Нголо Канте Полузащитник "Челси" Нголо Канте возвращается к полноценным тренировкам во вторник.

Канте находится вне игры с матча Лиги Чемпионов против "Ювентуса" в прошлом месяце, когда он подвернул свое колено.

Однако Evening Standard стало известно, что Нголо уже получил разрешение докторов, чтобы с завтрашнего дня приступить к занятиям в общей группе.

Таким образом, у 30-летнего француза будут все шансы сыграть против "Эвертона" в четверг. А вот Матео Ковачич, досиживающий последние дни на самоизоляции из-за коронавирусной болезни, ближайший матч пропустит и вернется к уикенду.

Выздоровление Канте и затем Ковачича станет отличной новостью для главного тренера "Челси" Томаса Тухеля, который после победы 3:2 над "Лидсом" признал, что полузащитник Жоржиньо играет через боль в спине.


Метки Канте, травмы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 13.12.2021 15:00

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Последние комментарии:




  1. chelsea-69 13.12.2021 16:22 # chelsea-69
    Сердце Челси, Мотор Челси

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  2. dexter 13.12.2021 15:44 # dexter
    Пизда углю против ирисок. Вернется на свою прежнюю койку пока не остыла.

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  3. j-silver 13.12.2021 15:41 # j-silver
    топовый уголек

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  4. jirrort 13.12.2021 15:19 # jirrort
    ИМПЕРАТОР вернулся, чтобы править центром поля!!!

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  5. chelsiukpro 13.12.2021 15:09 # chelsiukpro
    Очень вовремя Канте! Кова тоже возращается и центр снова не проходимый! ИМПЕРАТОРЫ!

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  6. meshuggah 13.12.2021 15:04 # meshuggah
    Император

    подзаалупники трепещат

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