Канте возвращается к полноценным тренировкам
Полузащитник "Челси" Нголо Канте возвращается к полноценным тренировкам во вторник.
Канте находится вне игры с матча Лиги Чемпионов против "Ювентуса" в прошлом месяце, когда он подвернул свое колено.
Однако Evening Standard стало известно, что Нголо уже получил разрешение докторов, чтобы с завтрашнего дня приступить к занятиям в общей группе.
Таким образом, у 30-летнего француза будут все шансы сыграть против "Эвертона" в четверг. А вот Матео Ковачич, досиживающий последние дни на самоизоляции из-за коронавирусной болезни, ближайший матч пропустит и вернется к уикенду.
Выздоровление Канте и затем Ковачича станет отличной новостью для главного тренера "Челси" Томаса Тухеля, который после победы 3:2 над "Лидсом" признал, что полузащитник Жоржиньо играет через боль в спине.
13.12.2021 15:00
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Сердце Челси, Мотор Челси
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Пизда углю против ирисок. Вернется на свою прежнюю койку пока не остыла.
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топовый уголек
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ИМПЕРАТОР вернулся, чтобы править центром поля!!!
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Очень вовремя Канте! Кова тоже возращается и центр снова не проходимый! ИМПЕРАТОРЫ!
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Император
подзаалупники трепещат
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