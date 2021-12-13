Жеребьевка 1/8 финала Лиги Чемпионов

Лига Чемпионов Четыре представителя Премьер-Лиги узнали имена своих соперников по раунду 1/8 финала Лиги Чемпионов.

Из четырех английских команд только "Челси" не удалось выиграть свою группу, однако пожаловаться на жребий "синие" не могут — в первом раунде плей-офф им будет противостоять "Лилль".

В то же время "Манчестер Юнайтед" — уже по традиции — сразится с ПСЖ, "Манчестер Сити" поспорит с "Вильярреалом", а "Ливерпуль" поборется с "Ред Булл".

Добавим, первые матчи 1/8 финала будут сыграны 15, 16, 22 и 23 февраля, ответные — 8, 9, 15 и 16 марта. Жеребьевка четвертьфинальной стадии назначена на 18 марта.

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Чемпионов

"Бенфика" (Португалия) — "Реал" (Испания)
"Вильярреал" (Испания) — "Манчестер Сити" (Англия)
"Атлетико" (Испания) — "Бавария" (Германия)
"Ред Булл" (Австрия) — "Ливерпуль" (Англия)
"Интер" (Италия) — "Аякс" (Голландия)
"Спортинг" (Португалия) — "Ювентус" (Италия)
"Челси" (Англия) — "Лилль" (Франция)
ПСЖ (Франция) — "Манчестер Юнайтед" (Англии)


Метки жеребьевка, Лига Чемпионов

Автор mihajlo   

Дата 13.12.2021 14:30

Количество просмотров Просмотров: 2462

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Последние комментарии:




  1. thegodfather 13.12.2021 14:59 # thegodfather
    1/4 топовая будет в кои-то веке

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  2. quavo 13.12.2021 14:58 # quavo
    бодро канеш, псж в одну калитку разьебем

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  3. sellman 13.12.2021 14:57 # sellman
    Жеребьёвка уже не рандомная, а тупо, чтобы повысить уровень просмотров на телеке.

    Все фавориты пройдут в 1/4
    УЕФА молодцы! А суперлига ради денек, ага
    скоро и жеребьёвок не будет, просто будут оглашать результаты

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  4. felix-the-cat 13.12.2021 14:55 # felix-the-cat
    Очень надеюсь в 1/4 на щольсе или Интер

    Самые легкие соперники

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  5. gavriil 13.12.2021 14:53 # gavriil
    13.12.2021 14:34 #
    bezviz

    повезло выйти с 2 места

    Источник: http://fapl.ru/posts/90128/?c=1

    Всё что надо знать про оценку игры Челсеа собственными болельщиками.

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  6. true-manc 13.12.2021 14:52 # true-manc
    > "Вильярреал" (Испания) — "Манчестер Сити" (Англия)

    КОРОЛИ!!!
    C'mon CITY! C'mon KPACUBO!

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  7. sexan 13.12.2021 14:48 # sexan
    Ха ха ха.

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  8. gerrard08 13.12.2021 14:48 # gerrard08
    Рм, бенз, бавария, лфк, пенси по дефолту
    А вот аякс-интер, спортинг - юве прям равные. Между битвой брендов небольшой перевес на стороне катарцев, но скам всегда способен отскочить

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  9. jirrort 13.12.2021 14:48 # jirrort
    Банда Тухеляна идёт за очередным ушастиком.Только не подавитесь желчной слюной,хейтерочки!!!

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  10. jirrort 13.12.2021 14:46 # jirrort
    Магомед Оздоев легенда,дай бог ему здоровья!
    А Малангу Сарру контракт с удвоенной зп,он что-то знал!

    ИМПЕРАТОРСКАЯ удача!!!

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  11. cristean2 13.12.2021 14:45 # cristean2
    Пока в 1/4 самыми лакомыми выглядят Ювентус и Ливерпуль, надеюсь получим одну из этих команд в следующей жеребьевке.

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  12. gerrard08 13.12.2021 14:42 # gerrard08
    Михель на классе

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  13. kos9k 13.12.2021 14:41 # kos9k
    Лейпциг принцы! Заняли 3-е место в группе королев и попали на королей!

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  14. shimane 13.12.2021 14:41 # shimane
    1/4 бавария - псж
    лева делает покер и гном едет полировать свои золотые мячи домой

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  15. lovrentiy 13.12.2021 14:41 # lovrentiy
    Зальцбург

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  16. skydreams 13.12.2021 14:40 # skydreams
    Интересных пар нет почти. Месси против Рона, битва пенсионеров) Зато 1/4 должна быть самой интересной за кучу лет. Одни топ пары будут, если никто не запорет.

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  17. liverfun 13.12.2021 14:37 # liverfun
    для топ3 апл удачный жребий, ну и бавария должна проходить, хоть и придется немного попотеть, остальные пары равны. псж пройдет спокойно, если почеттино найдет баланс в команде

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  18. yela 13.12.2021 14:37 # yela
    Ну как бы повезло в кои то веки с этим Лиллем

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  19. slash-lfc 13.12.2021 14:36 # slash-lfc
    объе6анные глоры Доширакси радуются отскоку на Лилль, не понимая, что в 1/4 будут Бавария, Сити, Ливерпуль, Реал и там уже отскочить не получится)) хотя не удивлюсь, если Пососалси еще и Лиллю въе6ется, эти днари могут))

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  20. bezviz 13.12.2021 14:36 # bezviz
    реал
    сити
    бавария
    лузерка
    аякс*
    ювентус
    Челси
    псж

    все прогнозируемо, разве что в интер - аякс есть интрига

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