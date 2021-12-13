Четыре представителя Премьер-Лиги узнали имена своих соперников по раунду 1/8 финала Лиги Чемпионов.

Из четырех английских команд только "Челси" не удалось выиграть свою группу, однако пожаловаться на жребий "синие" не могут — в первом раунде плей-офф им будет противостоять "Лилль".



В то же время "Манчестер Юнайтед" — уже по традиции — сразится с ПСЖ, "Манчестер Сити" поспорит с "Вильярреалом", а "Ливерпуль" поборется с "Ред Булл".



Добавим, первые матчи 1/8 финала будут сыграны 15, 16, 22 и 23 февраля, ответные — 8, 9, 15 и 16 марта. Жеребьевка четвертьфинальной стадии назначена на 18 марта.



Жеребьевка 1/8 финала Лиги Чемпионов



"Бенфика" (Португалия) — "Реал" (Испания)

"Вильярреал" (Испания) — "Манчестер Сити" (Англия)

"Атлетико" (Испания) — "Бавария" (Германия)

"Ред Булл" (Австрия) — "Ливерпуль" (Англия)

"Интер" (Италия) — "Аякс" (Голландия)

"Спортинг" (Португалия) — "Ювентус" (Италия)

"Челси" (Англия) — "Лилль" (Франция)

ПСЖ (Франция) — "Манчестер Юнайтед" (Англии)