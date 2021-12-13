Жеребьевка 1/8 финала Лиги Чемпионов
Четыре представителя Премьер-Лиги узнали имена своих соперников по раунду 1/8 финала Лиги Чемпионов.
Из четырех английских команд только "Челси" не удалось выиграть свою группу, однако пожаловаться на жребий "синие" не могут — в первом раунде плей-офф им будет противостоять "Лилль".
В то же время "Манчестер Юнайтед" — уже по традиции — сразится с ПСЖ, "Манчестер Сити" поспорит с "Вильярреалом", а "Ливерпуль" поборется с "Ред Булл".
Добавим, первые матчи 1/8 финала будут сыграны 15, 16, 22 и 23 февраля, ответные — 8, 9, 15 и 16 марта. Жеребьевка четвертьфинальной стадии назначена на 18 марта.
Жеребьевка 1/8 финала Лиги Чемпионов
"Бенфика" (Португалия) — "Реал" (Испания)
"Вильярреал" (Испания) — "Манчестер Сити" (Англия)
"Атлетико" (Испания) — "Бавария" (Германия)
"Ред Булл" (Австрия) — "Ливерпуль" (Англия)
"Интер" (Италия) — "Аякс" (Голландия)
"Спортинг" (Португалия) — "Ювентус" (Италия)
"Челси" (Англия) — "Лилль" (Франция)
ПСЖ (Франция) — "Манчестер Юнайтед" (Англии)
13.12.2021 14:30
Просмотров: 2462
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
1/4 топовая будет в кои-то веке
(ответить)
бодро канеш, псж в одну калитку разьебем
(ответить)
Жеребьёвка уже не рандомная, а тупо, чтобы повысить уровень просмотров на телеке.
Все фавориты пройдут в 1/4
УЕФА молодцы! А суперлига ради денек, ага
скоро и жеребьёвок не будет, просто будут оглашать результаты
(ответить)
Очень надеюсь в 1/4 на щольсе или Интер
Самые легкие соперники
(ответить)
13.12.2021 14:34 #
bezviz
повезло выйти с 2 места
Источник: http://fapl.ru/posts/90128/?c=1
Всё что надо знать про оценку игры Челсеа собственными болельщиками.
(ответить)
> "Вильярреал" (Испания) — "Манчестер Сити" (Англия)
КОРОЛИ!!!
C'mon CITY! C'mon KPACUBO!
(ответить)
Ха ха ха.
(ответить)
Рм, бенз, бавария, лфк, пенси по дефолту
А вот аякс-интер, спортинг - юве прям равные. Между битвой брендов небольшой перевес на стороне катарцев, но скам всегда способен отскочить
(ответить)
Банда Тухеляна идёт за очередным ушастиком.Только не подавитесь желчной слюной,хейтерочки!!!
(ответить)
Магомед Оздоев легенда,дай бог ему здоровья!
А Малангу Сарру контракт с удвоенной зп,он что-то знал!
ИМПЕРАТОРСКАЯ удача!!!
(ответить)
Пока в 1/4 самыми лакомыми выглядят Ювентус и Ливерпуль, надеюсь получим одну из этих команд в следующей жеребьевке.
(ответить)
Михель на классе
(ответить)
Лейпциг принцы! Заняли 3-е место в группе королев и попали на королей!
(ответить)
1/4 бавария - псж
лева делает покер и гном едет полировать свои золотые мячи домой
(ответить)
Зальцбург
(ответить)
Интересных пар нет почти. Месси против Рона, битва пенсионеров) Зато 1/4 должна быть самой интересной за кучу лет. Одни топ пары будут, если никто не запорет.
(ответить)
для топ3 апл удачный жребий, ну и бавария должна проходить, хоть и придется немного попотеть, остальные пары равны. псж пройдет спокойно, если почеттино найдет баланс в команде
(ответить)
Ну как бы повезло в кои то веки с этим Лиллем
(ответить)
объе6анные глоры Доширакси радуются отскоку на Лилль, не понимая, что в 1/4 будут Бавария, Сити, Ливерпуль, Реал и там уже отскочить не получится)) хотя не удивлюсь, если Пососалси еще и Лиллю въе6ется, эти днари могут))
(ответить)
реал
сити
бавария
лузерка
аякс*
ювентус
Челси
псж
все прогнозируемо, разве что в интер - аякс есть интрига
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий