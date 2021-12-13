Акционер "Эвертона" призвал назначить Руни вместо Бенитеса
Миноритарный акционер "Эвертона" Майк Пэрри предложил уволить главного тренера "ирисок" Рафаэля Бенитеса и назначить на его место Уэйна Руни из "Дерби".
В воскресенье "Эвертон" уступил "Кристал Пэлас" со счетом 3:1, оформив свое четвертое поражение в пяти последних матчах Премьер-Лиги.
С конца сентября подопечные Бенитеса одержали лишь одну победу в Премьер-Лиге — 2:1 против "Арсенала", — и Пэрри призывает хозяина клуба Фархада Мошири действовать решительно.
"Обращаюсь ко всем фанатам "Эвертона". Я являюсь одним из независимых акционеров нашего великого клуба. Я ненавижу, где мы находимся".
"Если я подготовлю презентацию руководству о том, что следует уволить Рафу Бенитеса и назначить Уэйна Руни нашим новым главным тренером, сохранив при этом Данка (Данкана Фергюсона), вы поддержите меня?"
"Уэйн Руни стал самым молодым дебютантом в "Эвертоне", самым молодым автором гола, самым молодым игроком и автором гола в сборной Англии, самым молодым автором хет-трика в Лиге Чемпионов. Так почему бы ему не возглавить "Эвертон" и не стать самым молодым главным тренером в Премьер-Лиге всех времен?"
"Мистер Мошири великолепно поддерживает и спонсирует наш великий клуб. Но политика приглашения главных тренеров с именем и зарплатой в 1 миллион фунтов в месяц оказалась неработоспособной".
"Когда Данкан руководил командой на протяжении трех недель, было лучше... Уэйн Руни должен стать главным тренером "Эвертона", — пишет Пэрри в твиттере.
13.12.2021 14:00
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Одни хер, что так пойдут по пизде, что так.
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Этот человек явно стал акционером по наследству а не сам
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ахахахахаха блять просто сюр.. эксперимента в мочестерсой памойке с одним умственно отсталым норвежским куколдом было мало )))
я за!
этот тупой алкаш с ебалом не обременённым интеллектом точно выведет ивертон в ЧШ
дерби ж ведь уже расформировали после банкротства?
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Ха-ха-ха, не хватает у них долбоебизма в кадровой круговерти уже который год, так ещё один "спец" решил подключиться. Хоть бы его поддержали, а то Рафа окончательно карьеру там загубит.
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