Агбонлахор предложил Обамеянгу отказаться от капитанства

Бывший нападающий "Астон Виллы" Габриэль Агбонлахор предложил Пьер-Эмерику Обамеянгу добровольно отказаться от капитанской повязки в "Арсенале".

Оказавшись вне стартового состава "Арсенала" на матч с "Эвертоном", против "Саутгемптона" в минувшую субботу Обамеянг не попал в заявку вовсе.



По словам главного тренера "канониров" Микеля Артеты, Пьер-Эмерик был наказан таким образом за нарушение дисциплины, и Агбонлахор находит поведение габонца неподобающим как для капитана.



"Думаю, Артета правильно с ним обошелся. Он сам выступал на высоком уровне, выступал не так давно, поэтому он не будет мириться, если какой-нибудь игрок думает, что может творить любые вещи и что сам устанавливает для себя правила".



"Когда я выступал за "Астон Виллу", то я отказался о капитанства. Я был капитаном клуба и во время международного перерыва отправился на отдых, где меня застукали курящим кальян".



"Нас, футболистов, принято считать роботами, которым ничего нельзя. Мне тогда досталось, поэтому я отказался от повязки. Возможно, Обамеянгу стоит поступить так же".



"Я поступил недостаточно профессионально. Ты можешь быть замечательным капитаном на поле, но если ты не делаешь правильных вещей за пределами поля, ты не можешь быть капитаном. Наверное, меня бы и так лишили повязки, но я и сам чувствовал, что поступил недостаточно профессионально".



"Поскольку клуб был так расстроен, я чувствовал, что будет правильно отказаться от повязки... В свои заключительные годы карьеры я не был профессионалом на поле и за его пределами, признаю это".



"Возможно, он думает, что не сделал ничего неправильного. Мне и самому приходилось дуться, когда ты не играешь достаточно часто".



"Возможно, Обамеянг посмотрит на себя и скажет: "Знаешь что. Я не заслуживаю быть капитаном "Арсенала".



"Капитаном мог бы стать Киран Тирни или какой-нибудь молодой парень вроде Букайо Сака", — поведал Агбонлахор talkSPORT.