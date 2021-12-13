"Челси" готовит новый контракт для Тиаго Силвы

"Челси" готовится предложить новый контракт 37-летнему защитнику Тиаго Силве.

Несмотря на возраст, Силва остается ключевым игроком "Челси" в этом сезоне, отметившись 14 появлениями в стартовом составе в рамках Премьер-Лиги и Лиги Чемпионов.



Тиаго является одним из четырех защитников, у которых истекают контракты с "синими" в конце сезона, однако главный тренер Томас Тухель совершенно не заинтересован в расставании с бразильским ветераном.



Как сообщает трансферный эксперт Фабрицио Романо, ссылаясь на свой источник, подписание нового однолетнего контракта с Силвой — это лишь "вопрос времени".



Руководство клуба и Тухель "супердовольны" Силвой, а сам Тиаго хочет остаться и наслаждается своей второй молодостью на "Стэмфорд Бридж".