"Челси" готовит новый контракт для Тиаго Силвы

Тиаго Силва "Челси" готовится предложить новый контракт 37-летнему защитнику Тиаго Силве.

Несмотря на возраст, Силва остается ключевым игроком "Челси" в этом сезоне, отметившись 14 появлениями в стартовом составе в рамках Премьер-Лиги и Лиги Чемпионов.

Тиаго является одним из четырех защитников, у которых истекают контракты с "синими" в конце сезона, однако главный тренер Томас Тухель совершенно не заинтересован в расставании с бразильским ветераном.

Как сообщает трансферный эксперт Фабрицио Романо, ссылаясь на свой источник, подписание нового однолетнего контракта с Силвой — это лишь "вопрос времени".

Руководство клуба и Тухель "супердовольны" Силвой, а сам Тиаго хочет остаться и наслаждается своей второй молодостью на "Стэмфорд Бридж".


Метки контракты, Силва, Челси

Автор mihajlo   

Дата 13.12.2021 11:00

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  1. makeewadim 13.12.2021 11:26 # makeewadim
    Его защита легко читается соперниками! Самоотдача конечно mega

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  2. jirrort 13.12.2021 11:17 # jirrort
    Лучший в мире, несмотря на возраст.

    ИМПЕРАТОР!!!

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  3. flash25rus 13.12.2021 11:12 # flash25rus
    Его бразильское телосложение легко нивелирует низкий рост. А умение читать игру, выбирать позицию и первый пас делают его незаменимым в команде на данный момент. Очевидно, нужно продлевать.
    Правды ради, без Рюдигера и относительно стабильного Кристенсена и опорки включающей Канте + (не важно кто в качестве партнера), Силва быстро превратится в Луиза времен Арсенала. И это видно по последним матчам с Маланга Сарром и двумя, не важно кто в опорке без Канте.

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