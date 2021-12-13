"Челси" готовит новый контракт для Тиаго Силвы
"Челси" готовится предложить новый контракт 37-летнему защитнику Тиаго Силве.
Несмотря на возраст, Силва остается ключевым игроком "Челси" в этом сезоне, отметившись 14 появлениями в стартовом составе в рамках Премьер-Лиги и Лиги Чемпионов.
Тиаго является одним из четырех защитников, у которых истекают контракты с "синими" в конце сезона, однако главный тренер Томас Тухель совершенно не заинтересован в расставании с бразильским ветераном.
Как сообщает трансферный эксперт Фабрицио Романо, ссылаясь на свой источник, подписание нового однолетнего контракта с Силвой — это лишь "вопрос времени".
Руководство клуба и Тухель "супердовольны" Силвой, а сам Тиаго хочет остаться и наслаждается своей второй молодостью на "Стэмфорд Бридж".
13.12.2021 11:00
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Его защита легко читается соперниками! Самоотдача конечно mega
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Лучший в мире, несмотря на возраст.
ИМПЕРАТОР!!!
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Его бразильское телосложение легко нивелирует низкий рост. А умение читать игру, выбирать позицию и первый пас делают его незаменимым в команде на данный момент. Очевидно, нужно продлевать.
Правды ради, без Рюдигера и относительно стабильного Кристенсена и опорки включающей Канте + (не важно кто в качестве партнера), Силва быстро превратится в Луиза времен Арсенала. И это видно по последним матчам с Маланга Сарром и двумя, не важно кто в опорке без Канте.
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