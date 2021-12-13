Шервуд: "Рангнику повезло стать главным тренером МЮ"

Экс-наставник "Тоттенхэма" Тим Шервуд считает, что Ральфу Рангнику повезло получить работу в "Манчестер Юнайтед".

И хотя Рангник обладает репутацией идейного вдохновителя для целой плеяды немецких тренеров, "Юнайтед" отыскал его в России, где Ральф трудился даже не в качестве тренера.



Учитывая это, Шервуд настроен осторожно в отношении Рангника. Пока 63-летний немец ничем не впечатлил Ральфа, помимо своих речей.



"Я лишь думаю, что фанатам "Манчестер Юнайтед" нужно слегка расслабиться. Если он действительно хочет, чтобы они играли против больших команд с позиции силы, то он заслуживает похвалы".



"Думаю, своей карьерой он заслужил этот шанс, но мне кажется, что ему повезло стать главным тренером "Манчестер Юнайтед". Я правда так считаю".



"Никто другой не хотел его. Им не пришлось сражаться за этого парня. Он был доступен, и они посчитали его лучшим вариантом".



"Да, он очень хорошо разговаривает с прессой, он блестящий спикер. Но пока что я не его фанат, и я думаю, правильно быть осторожными насчет него", — сообщил Шервуд Sky Sports.