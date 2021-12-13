Агбонлахор: "Тухель заслуживает пинка под зад из-за Лукаку"

Экс-нападающий "Астон Виллы" Габриэль Агбонлахор считает, что главный тренер "Челси" Томас Тухель заслуживает "пинка под зад" за свое обращение с Ромелу Лукаку.

Вернувшись в строй после полученной в начале ноября травмы лодыжки, Лукаку внезапно обнаружил, что больше не проходит в стартовый состав "синих".



В последние недели Тухель предпочитает использовать впереди Кая Хаверца и Тимо Вернера, и после победы "Челси" над "Лидсом" со счетом 3:2 Агбонлахор высказал все, что думает о ситуации с Ромелу.



"Думаю, Томас Тухель заслуживает пинка под зад, потому что я смотрю и снова вижу Лукаку, нападающего за 90 миллионов фунтов, на скамейке".



"Он сыграл 78 минут в четырех матчах Премьер-Лиги (после своего возвращения в строй). Лукаку пропустил не пять месяцев, а пять матчей. Я сам проходил через подобное: если ты пропустил пять матчей, достаточно выйти на замену на 20 минут, чтобы быть готовым к появлению в старте".



"Тебе не нужно еще четыре матча, чтобы привести себя в форму, особенно когда на твоем месте играет кто-нибудь вроде Вернера, который совершенно не соответствует уровню "Челси" с момента своего перехода. Он может забить хороший гол в каком-нибудь матче, но он недостаточно хорош".



"На месте Лукаку я бы думал: "Я перешел из "Интера" за 90 миллионов фунтов, и меня выпускают только на 87-й минуте, потому что им нужен гол". Наверное, они бы не выпустили его, если бы вели в счете".



"Лукаку будет в ярости. Он начинал сезон основным нападающим, и люди даже говорили, что Лукаку нужен отдых, потому что он играл каждую минуту в Лиге Чемпионов и Премьер-Лиге, и вдруг он перестал попадать на поле, проигрывая конкуренцию Вернеру и Хаверцу, которые себя не проявляет".



"Это просто лишено смысла. На месте владельца "Челси" я бы думал: "Я заплатил 90 миллионов фунтов за него — дайте ему играть". Его форма относительно начала сезона не изменилась — выпускай его, и он будет забивать голы", — сообщил Агбонлахор talkSPORT.