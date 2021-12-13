Агбонлахор: "Тухель заслуживает пинка под зад из-за Лукаку"

Ромелу Лукаку Экс-нападающий "Астон Виллы" Габриэль Агбонлахор считает, что главный тренер "Челси" Томас Тухель заслуживает "пинка под зад" за свое обращение с Ромелу Лукаку.

Вернувшись в строй после полученной в начале ноября травмы лодыжки, Лукаку внезапно обнаружил, что больше не проходит в стартовый состав "синих".

В последние недели Тухель предпочитает использовать впереди Кая Хаверца и Тимо Вернера, и после победы "Челси" над "Лидсом" со счетом 3:2 Агбонлахор высказал все, что думает о ситуации с Ромелу.

"Думаю, Томас Тухель заслуживает пинка под зад, потому что я смотрю и снова вижу Лукаку, нападающего за 90 миллионов фунтов, на скамейке".

"Он сыграл 78 минут в четырех матчах Премьер-Лиги (после своего возвращения в строй). Лукаку пропустил не пять месяцев, а пять матчей. Я сам проходил через подобное: если ты пропустил пять матчей, достаточно выйти на замену на 20 минут, чтобы быть готовым к появлению в старте".

"Тебе не нужно еще четыре матча, чтобы привести себя в форму, особенно когда на твоем месте играет кто-нибудь вроде Вернера, который совершенно не соответствует уровню "Челси" с момента своего перехода. Он может забить хороший гол в каком-нибудь матче, но он недостаточно хорош".

"На месте Лукаку я бы думал: "Я перешел из "Интера" за 90 миллионов фунтов, и меня выпускают только на 87-й минуте, потому что им нужен гол". Наверное, они бы не выпустили его, если бы вели в счете".

"Лукаку будет в ярости. Он начинал сезон основным нападающим, и люди даже говорили, что Лукаку нужен отдых, потому что он играл каждую минуту в Лиге Чемпионов и Премьер-Лиге, и вдруг он перестал попадать на поле, проигрывая конкуренцию Вернеру и Хаверцу, которые себя не проявляет".

"Это просто лишено смысла. На месте владельца "Челси" я бы думал: "Я заплатил 90 миллионов фунтов за него — дайте ему играть". Его форма относительно начала сезона не изменилась — выпускай его, и он будет забивать голы", — сообщил Агбонлахор talkSPORT.


Метки Агбонлахор, Лукаку, Тухель

Автор mihajlo   

Дата 13.12.2021 09:00

Количество просмотров Просмотров: 2103

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  1. arsenalbigfan 13.12.2021 10:15 # arsenalbigfan
    тупенький негро

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  2. sausage 13.12.2021 10:00 # sausage
    У всех нигеров подгорает, что немец выбирает арийцев, а не тупого чёрного баобаба, сколько бы он ни стоил. А пинка под зад заслуживает скорее те, кто его покупал. Не думаю, что Тухель прям хотел его во что бы то ни стало.

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  3. chelsea-69 13.12.2021 09:45 # chelsea-69
    гг-сито-ттх-мовский пидр тявкает, караван идёт за трофеями

    бегемот ещё не отдохнул, если чо

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  4. dentinho 13.12.2021 09:38 # dentinho
    Обиженный цветной ляпнул о том, что другого цветного маринуют. Сиди на скамейке белый нап за 90 лямов и слова бы не сказал.

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  5. j-silver 13.12.2021 09:34 # j-silver
    агбонлахер случайно не воспитанник ливерпуля? очень подходит им по уровню долбое6нутых высказываний

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  6. m-ballack 13.12.2021 09:15 # m-ballack
    Ну се, дайте Агбонлахору лицензию тренера, сразу видно топарика среди тупых ногомячистов

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  7. vyrentz 13.12.2021 09:09 # vyrentz
    Вопрос лишь в том, какой следующий нап похоронит свою карьеру перейдя в пинсостан чукотский

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  8. vyrentz 13.12.2021 09:08 # vyrentz
    Просто пинсы и напы))) это вечная история, наверное, какое-то гуру-проклятье от Дрочбы

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  9. mixmaster 13.12.2021 09:06 # mixmaster
    началось. ща гпенсы друг друга и сожрут

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  10. tursa 13.12.2021 09:04 # tursa
    печально когда ты вроде лч выигрываешь но все равно стоишь меньше игрока

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