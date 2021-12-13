Рюдигер требует, чтобы "Челси" улучшил игру в обороне

Защитник "Челси" Антонио Рюдигер потребовал от своей команды подтянуть игру в обороне.

Надежная оборона стала ключом к победе "Челси" в Лиге Чемпионов в прошлом сезоне, но в последнее время с этим у подопечных Томаса Тухеля есть большие проблемы.



В трех последних матчах — против "Лидса", "Зенита" и "Вест Хэма" — "синие" пропустил аж восемь голов, и это совершенно не устраивает Рюдигера.



"В последнее время мы пропускаем много очень простых голов, и мы должны обратить на это внимание. Мы знаем, что должны прибавить как можно скорее".



"Мы совершаем глупые ошибки, мы наказываем себя и предоставляем возможности забить нам. Это не так, что соперники уничтожают или переигрывают нас".



"Конечно, нам не хватает ряда игроков, но я не ищу оправданий. У нас хороший состав, и это шанс для других людей проявить себя", — цитирует Рюдигера The Independent.