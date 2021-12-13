Светская хроника за понедельник

"Барселона" хочет переманить трех игроков "Челси". "Манчестер Юнайтед" составил шорт-лист на замену Эдинсону Кавани. "Реал" отказался продать Эдена Азара в "Вест Хэм". Обзор слухов и сплетен английской прессы за понедельник.

"Барселона" улучшила свое предложение по вингеру "Манчестер Сити" Феррану Торресу до 38 миллионов фунтов плюс 13 млн. фунтов в виде бонусов. (Sport)



"Реал" наблюдает за ситуацией вокруг нападающего "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду, чье место в планах Ральфа Рангника находится под вопросом. (Football Insider)



Эрлинг Холанд из дортмундской "Боруссии", Жоау Фелиш из "Атлетико", Тимо Вернер из "Челси" и Александер Исак вошли в шорт-лист "Юнайтед" на замену нападающему Эдинсону Кавани, которого хочет "Барселона". (Daily Express)



"Ньюкасл" установил контакт с вингером "Юнайтед" Джесси Лингардом. (The Sun)



Нападающий "Юнайтед" Антони Мартиаль может стать целью для "Эвертона" в январе. (Liverpool Echo)



"Арсенал" готов выложить 68 млн. фунтов за сербского нападающего "Фиорентины" Душана Влаховича. (Sport Mediaset)



"Барселона" хочет переманить из "Челси" Антонио Рюдигера, Сесара Аспиликуэту и Кристиана Пулишича. (Mundo Deportivo)



"Ливерпуль" готов заплатить 68 млн. фунтов за вингера "Реала" Родриго. (El Nacional)



"Ливерпуль" готов выплатить 43 млн. фунтов отступных за 17-летнего полузащитника "Барселоны" Гави. (El Nacional)



Нападающий "Ливерпуля" Дивок Ориги стал целью для "Милана" и "Аталанты". (Tutto Mercato)



"Реал" отказался продать полузащитника Эдена Азара в "Вест Хэм" за 21 млн. фунтов, найдя предложение лондонского клуба "оскорбительным". (El Nacional)



Полузащитник "Лестера" Уилфрид Ндиди может заменить Каземиро в "Реале". (Naija)



"Брайтон" близок к покупке 18-летнего чешского полузащитника Кацпера Козловски из "Погонь Щецин" за 8 млн. фунтов. (Daily Mail)



Также "Брайтон" собирается потратить 20 млн. фунтов на англо-чилийского нападающего "Блэкберна" Бена Бреретона. (Daily Mirror)



"Эвертон" и "Ньюкасл" заинтересованы в 30-летнем полузащитнике "Ювентуса" Аароне Рэмси. (Gazzetta dello Sport)



"Ньюкасл" готов переключиться на 30-летнего защитника "Борнмута" Стива Кука ввиду дороговизны Джеймса Тарковски из "Бернли". (The Sun)



Защитник "Норвича" Макс Ааронс стал целью для главного тренера "Ромы" Жозе Моуриньо. (Gazzetta dello Sport)



Другое



"Тоттенхэм" начал переговоры со своим капитаном Уго Льорисом о новом контракте. (Football Insider)



Исполнительный директор "Аякса" Эдвин Ван дер Сар пока не собирается в "Юнайтед". (Daily Mirror)



Экс-нападающий "Челси" Самюэль Это'О был избран президентом Федерации футбола Камеруна. (ESPN)