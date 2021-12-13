Райола хочет комиссию в 47 млн. фунтов за трансфер Холанда
Агент Мино Райола рассчитывает получить комиссию в 47 миллионов фунтов с трансфера нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда.
В своем свежем интервью Sport1 Райола подтвердил, что Холанд может покинуть Дортмунд следующим летом, когда в контракте Эрлинга начнет действовать пункт о выкупе за 68 млн. фунтов.
68 млн. фунтов — относительно невысокая цена за игрока такого калибра и такого возраста, однако потенциальным покупателям стоит помнить о сопутствующих расходах.
Помимо личного контракта для 21-летнего норвежца, клубу-покупателю придется заплатить комиссионные Райоле, и The Sun утверждает, что Мино оценивает свои услуги как посредника в 47 млн. фунтов.
Учитывая ожидаемую Холандом зарплату в 21.3 млн. фунтов в год, покупка Эрлинга и его содержание в течение пяти лет суммарно будут стоить свыше 215 млн. фунтов.
Тем не менее, это не отпугивает "Манчестер Сити", за который в свое время выступал отец Эрлинга Альф-Инге. "Горожане" готовы к такого рода тратам, чтобы закрыть свою наиболее проблемную позицию.
13.12.2021 00:05
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какой же холланд далбаеб,найми ты бля англичанина который без этих выебонов аккуратно тебе оформит контракт в топ клуб(думаю только мс и мю могут позволить его)нахуй с этой собакой армянской возиться.Согласен с чуваком выше,или продолжай забивать в бундеслиге или во дворе,так и не сыграв в норм футбол.Хули выебываються оба далбаеба,отпугивая 47 млн агенту XDDDDDDD!Конченые далбаеба,надеюсь эту гниду райолу пристрелят где нибудь за углом и запихают в рот пачку бабла с хуем в придачу.
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Пусть тогда вечно приходит вторым в Бундеслиге в своей Боруссии или во дворе у себя мяч пинает.
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Обычная зарплата в Ереване.
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