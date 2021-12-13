Райола хочет комиссию в 47 млн. фунтов за трансфер Холанда

Агент Мино Райола рассчитывает получить комиссию в 47 миллионов фунтов с трансфера нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда.

В своем свежем интервью Sport1 Райола подтвердил, что Холанд может покинуть Дортмунд следующим летом, когда в контракте Эрлинга начнет действовать пункт о выкупе за 68 млн. фунтов.



68 млн. фунтов — относительно невысокая цена за игрока такого калибра и такого возраста, однако потенциальным покупателям стоит помнить о сопутствующих расходах.



Помимо личного контракта для 21-летнего норвежца, клубу-покупателю придется заплатить комиссионные Райоле, и The Sun утверждает, что Мино оценивает свои услуги как посредника в 47 млн. фунтов.



Учитывая ожидаемую Холандом зарплату в 21.3 млн. фунтов в год, покупка Эрлинга и его содержание в течение пяти лет суммарно будут стоить свыше 215 млн. фунтов.



Тем не менее, это не отпугивает "Манчестер Сити", за который в свое время выступал отец Эрлинга Альф-Инге. "Горожане" готовы к такого рода тратам, чтобы закрыть свою наиболее проблемную позицию.