Игроки "Тоттенхэма" возобновили тренировки

Первая команда "Тоттенхэма" возобновила тренировки на своей базе.

Напомним, из-за вспышки коронавируса "Тоттенхэм" был вынужден отложить матчи против "Ренна" в Лиге Конференций и против "Брайтона" в Премьер-Лиге. Изначально эти поединки были запланированы на четверг и воскресенье.



Также "шпоры", где было зафиксировано 13 случаев заражения коронавирусом, включая восемь среди игроков, частично закрыли свою тренировочную базу.



Однако Daily Mail сообщает, что в воскресенье игроки первой команды вернулись на базу, и наставник Антонио Конте сразу же принялся наверстывать упущенное, устроив двойную тренировку. Это стало возможно с разрешения Премьер-Лиги.



Если не возникнет никаких осложнений, "Тоттенхэм" будет готов провести матч Премьер-Лиги против "Лестера" в четверг.