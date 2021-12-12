Игроки "Тоттенхэма" возобновили тренировки
Первая команда "Тоттенхэма" возобновила тренировки на своей базе.
Напомним, из-за вспышки коронавируса "Тоттенхэм" был вынужден отложить матчи против "Ренна" в Лиге Конференций и против "Брайтона" в Премьер-Лиге. Изначально эти поединки были запланированы на четверг и воскресенье.
Также "шпоры", где было зафиксировано 13 случаев заражения коронавирусом, включая восемь среди игроков, частично закрыли свою тренировочную базу.
Однако Daily Mail сообщает, что в воскресенье игроки первой команды вернулись на базу, и наставник Антонио Конте сразу же принялся наверстывать упущенное, устроив двойную тренировку. Это стало возможно с разрешения Премьер-Лиги.
Если не возникнет никаких осложнений, "Тоттенхэм" будет готов провести матч Премьер-Лиги против "Лестера" в четверг.
12.12.2021 22:00
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