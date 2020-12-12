Шервуд назвал "абсолютным позором" поведение Обамеянга
Бывший наставник "Тоттенхэма" Тим Шервуд раскритиковал капитана "Арсенала" Пьер-Эмерика Обамеянга.
Напомним, из-за "нарушения дисциплины", как выразился главный тренер "Арсенала" Микель Артета, Обамеянг пропустил матч Премьер-Лиги против "Саутгемптона" в субботу.
Шервуд подозревает, что Пьер-Эмерик затаил обиду на Артету. По мнению Тима, назначение 32-летнего габонца капитаном с самого начала было ошибкой.
"Думаю, их тренер и так под огромным давлением, и он не должен мириться с детскими обидами своих игроков, которые думают: "Раз я остался на скамейке против "Эвертона", то могу поступать, как захочется, наплевав на остальных игроков". Думаю, это абсолютный позор".
"Капитанская повязка дается тому, кто подает пример и тащит команду за собой".
Если у него не так уж хорошо подвешен язык, значит он должен подавать пример. Но он не делает этого ни на поле, ни за его пределами", — сообщил Шервуд в эфире Sky Sports.
12.12.2021 23:00
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Проблемы с дисциплиной, опоздания, неявки на тренировки у этого нигера были и в Борусии. Он там тоже обижался. С возрастом, новым контрактом и капитанской повязкой, казалось бы, должен был поумнеть и стать более ответственным. Но остался обычной обезьяной.
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Тут Шервуд прав на 100%
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