Шервуд назвал "абсолютным позором" поведение Обамеянга

Бывший наставник "Тоттенхэма" Тим Шервуд раскритиковал капитана "Арсенала" Пьер-Эмерика Обамеянга.

Напомним, из-за "нарушения дисциплины", как выразился главный тренер "Арсенала" Микель Артета, Обамеянг пропустил матч Премьер-Лиги против "Саутгемптона" в субботу.



Шервуд подозревает, что Пьер-Эмерик затаил обиду на Артету. По мнению Тима, назначение 32-летнего габонца капитаном с самого начала было ошибкой.



"Думаю, их тренер и так под огромным давлением, и он не должен мириться с детскими обидами своих игроков, которые думают: "Раз я остался на скамейке против "Эвертона", то могу поступать, как захочется, наплевав на остальных игроков". Думаю, это абсолютный позор".



"Капитанская повязка дается тому, кто подает пример и тащит команду за собой".



Если у него не так уж хорошо подвешен язык, значит он должен подавать пример. Но он не делает этого ни на поле, ни за его пределами", — сообщил Шервуд в эфире Sky Sports.