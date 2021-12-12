У "Астон Виллы" тоже возникли проблемы с коронавирусом

"Астон Вилла" стала очередным клубом Премьер-Лиги, столкнувшимся со вспышкой коронавруса.

Как сообщает The Athletic, очередное тестирование игроков и работников "Виллы" на COVID-19 принесло несколько положительных результатов.



И хотя среди заразившихся коронавирусом оказался только один игрок, главный тренер бирмингемцев Стивен Джеррард отменил воскресное занятие для первой команды.



Ожидается, что эта вспышка не помешает проведению матча "вилланов" против "Норвича" в ближайший вторник.