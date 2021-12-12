У "Астон Виллы" тоже возникли проблемы с коронавирусом
"Астон Вилла" стала очередным клубом Премьер-Лиги, столкнувшимся со вспышкой коронавруса.
Как сообщает The Athletic, очередное тестирование игроков и работников "Виллы" на COVID-19 принесло несколько положительных результатов.
И хотя среди заразившихся коронавирусом оказался только один игрок, главный тренер бирмингемцев Стивен Джеррард отменил воскресное занятие для первой команды.
Ожидается, что эта вспышка не помешает проведению матча "вилланов" против "Норвича" в ближайший вторник.
12.12.2021 21:00
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Последние комментарии:
Ждите беды у колбасы! Как раз вчера играли с АВ.... линия атаки заражена.. ухаха
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опа, надеюсь они вчера заразили не мало колбасников и скоро услышим что и у лузерки короновирусная срачка))
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Чет мудрят они все
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