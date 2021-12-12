У "Астон Виллы" тоже возникли проблемы с коронавирусом

Стивен Джеррард "Астон Вилла" стала очередным клубом Премьер-Лиги, столкнувшимся со вспышкой коронавруса.

Как сообщает The Athletic, очередное тестирование игроков и работников "Виллы" на COVID-19 принесло несколько положительных результатов.

И хотя среди заразившихся коронавирусом оказался только один игрок, главный тренер бирмингемцев Стивен Джеррард отменил воскресное занятие для первой команды.

Ожидается, что эта вспышка не помешает проведению матча "вилланов" против "Норвича" в ближайший вторник.


Метки Астон Вилла

Автор mihajlo   

Дата 12.12.2021 21:00

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  1. chelsiukpro 12.12.2021 22:01 # chelsiukpro
    Ждите беды у колбасы! Как раз вчера играли с АВ.... линия атаки заражена.. ухаха

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  2. bezviz 12.12.2021 21:32 # bezviz
    опа, надеюсь они вчера заразили не мало колбасников и скоро услышим что и у лузерки короновирусная срачка))

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  3. jirrort 12.12.2021 21:02 # jirrort
    Чет мудрят они все

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