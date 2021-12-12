"Юнайтед" столкнулся со вспышкой коронавируса

Ральф Рангник Воскресная тренировка "Манчестер Юнайтед" оказалась сорвана из-за вспышки коронавируса в клубе.

Накануне "Юнайтед" отпраздновал победу 0:1 в гостях у "Норвича", а сегодня должен был начать подготовку к назначенному на вторник матчу против "Брентфорда".

Однако теперь проведет этого матча оказалось под вопросом, потому что тесты сразу нескольких игроков и работников "красных дьяволов" на COVID-19 вернулись с положительным результатом.

Ознакомившись с результатами тестирования, клуб отправил заразившихся домой на 10-дневную самоизоляцию, а оставшиеся игроки занимались индивидуально, не контактируя друг с другом.

Как сообщает The Athltetic, "Юнайтед" уже известил Премьер-Лигу о сложившейся ситуации, и теперь руководство лиги должно принять решение насчет выезда "дьяволов" к "пчелам".



Метки Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 12.12.2021 20:00

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