"Юнайтед" столкнулся со вспышкой коронавируса

Воскресная тренировка "Манчестер Юнайтед" оказалась сорвана из-за вспышки коронавируса в клубе.

Накануне "Юнайтед" отпраздновал победу 0:1 в гостях у "Норвича", а сегодня должен был начать подготовку к назначенному на вторник матчу против "Брентфорда".



Однако теперь проведет этого матча оказалось под вопросом, потому что тесты сразу нескольких игроков и работников "красных дьяволов" на COVID-19 вернулись с положительным результатом.



Ознакомившись с результатами тестирования, клуб отправил заразившихся домой на 10-дневную самоизоляцию, а оставшиеся игроки занимались индивидуально, не контактируя друг с другом.



Как сообщает The Athltetic, "Юнайтед" уже известил Премьер-Лигу о сложившейся ситуации, и теперь руководство лиги должно принять решение насчет выезда "дьяволов" к "пчелам".