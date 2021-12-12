"Вест Хэм" сыграл без голов с "Бернли"

Деклан Райс Сыграв без голов с "Бернли", "Вест Хэм" сохранил за собой чистое четвертое место в Премьер-Лиге.

В первом тайме матча на "Терф Мур" каждая из команд имела несколько полумоментов, но удар в створ был только один — Ник Поуп блестяще выручил хозяев.

Кроме того, до перерыва "молотобойцы" претендовали на пенальти, однако система VAR не обнаружила фола на Крейге Доусоне, который упал после контакта с Дуайтом Макнилом.

Во втором тайме подопечные Дэвида Мойеса если и прибавили, то недостаточно для гола. Лондонцы нанесли несколько опасных, но неточных ударов.

Ничья означает, что "Вест Хэм" выиграл только один из пяти последних матчей в Премьер-Лиге. "Молотобойцы" остаются в топ-4, но на расстоянии в три очка позади них сразу три команды.

"Бернли" — "Вест Хэм". Отчет о матче


Метки Бернли, Вест Хэм, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 12.12.2021 18:55

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Последние комментарии:




  1. mancityman 12.12.2021 20:05 # mancityman
    На хуесосача сцут абсолютно все, даже нормальные ребята из стана лузерпуки и только пидорашки обоссанные ему составляют компанию))

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  2. warham 12.12.2021 19:48 # warham
    Пацаны, есть ли смысл создать новый сайт АПЛ, где будет больший функционал, особенно с почтовой рассылкой новостей и комментариями? Красивее и сильнее дизайн.
    Давно уже ношу эту идею

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  3. sausage 12.12.2021 19:22 # sausage
    Ничего себе Лестер сразу на 5 строчек вверх перескочил.

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  4. novocaine 12.12.2021 19:02 # novocaine
    это урок тем кто любит в фентези игроков набирать из команд, которые против Бернли играют. Бернли вроде и е6ут все кому не лень, но много эти автобусники никогда не пропускают.

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  5. mancityman 12.12.2021 18:58 # mancityman
    КОРОЛИ НА ТРОНЕ!!!

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