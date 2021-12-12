"Вест Хэм" сыграл без голов с "Бернли"
Сыграв без голов с "Бернли", "Вест Хэм" сохранил за собой чистое четвертое место в Премьер-Лиге.
В первом тайме матча на "Терф Мур" каждая из команд имела несколько полумоментов, но удар в створ был только один — Ник Поуп блестяще выручил хозяев.
Кроме того, до перерыва "молотобойцы" претендовали на пенальти, однако система VAR не обнаружила фола на Крейге Доусоне, который упал после контакта с Дуайтом Макнилом.
Во втором тайме подопечные Дэвида Мойеса если и прибавили, то недостаточно для гола. Лондонцы нанесли несколько опасных, но неточных ударов.
Ничья означает, что "Вест Хэм" выиграл только один из пяти последних матчей в Премьер-Лиге. "Молотобойцы" остаются в топ-4, но на расстоянии в три очка позади них сразу три команды.
"Бернли" — "Вест Хэм". Отчет о матче
12.12.2021 18:55
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На хуесосача сцут абсолютно все, даже нормальные ребята из стана лузерпуки и только пидорашки обоссанные ему составляют компанию))
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Пацаны, есть ли смысл создать новый сайт АПЛ, где будет больший функционал, особенно с почтовой рассылкой новостей и комментариями? Красивее и сильнее дизайн.
Давно уже ношу эту идею
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Ничего себе Лестер сразу на 5 строчек вверх перескочил.
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это урок тем кто любит в фентези игроков набирать из команд, которые против Бернли играют. Бернли вроде и е6ут все кому не лень, но много эти автобусники никогда не пропускают.
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КОРОЛИ НА ТРОНЕ!!!
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