"Вест Хэм" сыграл без голов с "Бернли"

Сыграв без голов с "Бернли", "Вест Хэм" сохранил за собой чистое четвертое место в Премьер-Лиге.

В первом тайме матча на "Терф Мур" каждая из команд имела несколько полумоментов, но удар в створ был только один — Ник Поуп блестяще выручил хозяев.



Кроме того, до перерыва "молотобойцы" претендовали на пенальти, однако система VAR не обнаружила фола на Крейге Доусоне, который упал после контакта с Дуайтом Макнилом.



Во втором тайме подопечные Дэвида Мойеса если и прибавили, то недостаточно для гола. Лондонцы нанесли несколько опасных, но неточных ударов.



Ничья означает, что "Вест Хэм" выиграл только один из пяти последних матчей в Премьер-Лиге. "Молотобойцы" остаются в топ-4, но на расстоянии в три очка позади них сразу три команды.



"Бернли" — "Вест Хэм". Отчет о матче