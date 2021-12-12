Эллиотт сможет сыграть за "Ливерпуль" в январе
Полузащитник "Ливерпуля" Харви Эллиотт идет на поправку со значительным опережением графика.
Этот сезон 18-летний Эллиотт начинал в качестве основного игрока "Ливерпуля", однако в матче против "Лидса" в середине сентября получил перелом и вывих голеностопа.
"Красные" никогда не делали прогнозов насчет возвращения Харви, ограничившись фразой, что юный англичанин должен поправиться позже в этом сезоне.
Однако темп, в котором Элиотт набирает форму, превосходит самые смелые ожидания. Харви уже вовсю работает с мячом на базе в Керби, но пока занимается отдельно от партнеров по команде.
Следующим шагом для Эллиотта должно стать возвращение в общую группу. Daily Mirror ожидает, что Харви снова сыграет за "Ливерпуль" уже в следующем месяце.
12.12.2021 17:00
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хорошая новость
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вот и ебырь всех в январе, пока Фараон будет отсутствовать)
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будет чпокать всяких джорджин и ковачичей в центре как детей
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Машина
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