Эллиотт сможет сыграть за "Ливерпуль" в январе

Харви Эллиотт Полузащитник "Ливерпуля" Харви Эллиотт идет на поправку со значительным опережением графика.

Этот сезон 18-летний Эллиотт начинал в качестве основного игрока "Ливерпуля", однако в матче против "Лидса" в середине сентября получил перелом и вывих голеностопа.

"Красные" никогда не делали прогнозов насчет возвращения Харви, ограничившись фразой, что юный англичанин должен поправиться позже в этом сезоне.

Однако темп, в котором Элиотт набирает форму, превосходит самые смелые ожидания. Харви уже вовсю работает с мячом на базе в Керби, но пока занимается отдельно от партнеров по команде.

Следующим шагом для Эллиотта должно стать возвращение в общую группу. Daily Mirror ожидает, что Харви снова сыграет за "Ливерпуль" уже в следующем месяце.


Метки Ливерпуль, травмы, Эллиотт

Автор mihajlo   

Дата 12.12.2021 17:00

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  1. frisby 12.12.2021 17:50 # frisby
    хорошая новость

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  2. scauzer11 12.12.2021 17:46 # scauzer11
    вот и ебырь всех в январе, пока Фараон будет отсутствовать)

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  3. superperez101 12.12.2021 17:22 # superperez101
    будет чпокать всяких джорджин и ковачичей в центре как детей

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  4. bangladesh 12.12.2021 17:15 # bangladesh
    Машина

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