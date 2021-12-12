Эллиотт сможет сыграть за "Ливерпуль" в январе

Полузащитник "Ливерпуля" Харви Эллиотт идет на поправку со значительным опережением графика.

Этот сезон 18-летний Эллиотт начинал в качестве основного игрока "Ливерпуля", однако в матче против "Лидса" в середине сентября получил перелом и вывих голеностопа.



"Красные" никогда не делали прогнозов насчет возвращения Харви, ограничившись фразой, что юный англичанин должен поправиться позже в этом сезоне.



Однако темп, в котором Элиотт набирает форму, превосходит самые смелые ожидания. Харви уже вовсю работает с мячом на базе в Керби, но пока занимается отдельно от партнеров по команде.



Следующим шагом для Эллиотта должно стать возвращение в общую группу. Daily Mirror ожидает, что Харви снова сыграет за "Ливерпуль" уже в следующем месяце.