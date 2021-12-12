Харри Магуайр похвалил Де Хеа

Капитан "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр отметил роль голкипера Давида Де Хеа в победе над "Норвичем".

Де Хеа сохранил свои ворота на замке в обоих матчах Премьер-Лиги при Ральфе Рангнике, но если против "Кристал Пэлас" у него было не так много работы, то "Норвич" заставил Давида потрудиться.



Несколько блестящих спасений Де Хеа помогли "Юнайтед" увезти победу 0:1 с "Кэрроу Роуд", и Магуайр счел нужным отметить текущую форму своего партнера по команде.



"Давид в очередной раз доказал, что является голкипером мирового уровня, он великолепно отражает удары. Когда соперник создавал моменты, он был на чеку и совершал большие сейвы".



"У него были великолепные периоды в своей карьере, и с момента, что я здесь нахожусь, сейчас он, наверное, находится в своей лучшей форме, но лучше спросить об этом его самого".



"Это важный "клин-шит" для него. Их у нас недостаточно в этом сезоне, и приятно, что мы снова начали их оформлять. Уже два подряд, и мы предвкушаем матч во вторник", — сообщил Магуайр MUTV.