Киоун ожидает, что Обамеянг лишится капитанской повязки

Экс-защитник "Арсенала" Мартин Киоун ожидает, что нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг лишится капитанской повязки "канониров".

Накануне Обамеянг был отстранен от участия в победном для "Арсенале" матче Премьер-Лиги против "Саутгемптона" (3:0). Главный тренер "канониров" Микель Артета объяснил это тем, что Пьер-Эмерик нарушил дисциплину.



32-летний габонец нарушает дисциплину не в первый раз, и Киоун ожидает, что теперь клуб примет меры.



"Это большой вопрос, останется ли капитанская повязка у него".



"Ты не можешь продолжать опаздывать, не возвращаясь вовремя с зарубежным поездок".



"Ты нужен своей команде, а его нет на месте, когда команда нуждается в нем сильнее всего. Я бы ожидал, что теперь они поменяют капитана", — сообщил Киоун в эфире BBC.