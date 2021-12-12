Киоун ожидает, что Обамеянг лишится капитанской повязки
Экс-защитник "Арсенала" Мартин Киоун ожидает, что нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг лишится капитанской повязки "канониров".
Накануне Обамеянг был отстранен от участия в победном для "Арсенале" матче Премьер-Лиги против "Саутгемптона" (3:0). Главный тренер "канониров" Микель Артета объяснил это тем, что Пьер-Эмерик нарушил дисциплину.
32-летний габонец нарушает дисциплину не в первый раз, и Киоун ожидает, что теперь клуб примет меры.
"Это большой вопрос, останется ли капитанская повязка у него".
"Ты не можешь продолжать опаздывать, не возвращаясь вовремя с зарубежным поездок".
"Ты нужен своей команде, а его нет на месте, когда команда нуждается в нем сильнее всего. Я бы ожидал, что теперь они поменяют капитана", — сообщил Киоун в эфире BBC.
12.12.2021 14:00
Просмотров: 720
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Почему я каждый раз читаю фамилию этого чела как "Клоун"
(ответить)
Нужно будет сравнить статистику с повязкой и без.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий