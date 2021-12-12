Киоун ожидает, что Обамеянг лишится капитанской повязки

Пьер-Эмерик Обамеянг Экс-защитник "Арсенала" Мартин Киоун ожидает, что нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг лишится капитанской повязки "канониров".

Накануне Обамеянг был отстранен от участия в победном для "Арсенале" матче Премьер-Лиги против "Саутгемптона" (3:0). Главный тренер "канониров" Микель Артета объяснил это тем, что Пьер-Эмерик нарушил дисциплину.

32-летний габонец нарушает дисциплину не в первый раз, и Киоун ожидает, что теперь клуб примет меры.

"Это большой вопрос, останется ли капитанская повязка у него".

"Ты не можешь продолжать опаздывать, не возвращаясь вовремя с зарубежным поездок".

"Ты нужен своей команде, а его нет на месте, когда команда нуждается в нем сильнее всего. Я бы ожидал, что теперь они поменяют капитана", — сообщил Киоун в эфире BBC.


Метки Арсенал, капитаны, Киоун, Обамеянг

Автор mihajlo   

Дата 12.12.2021 14:00

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Последние комментарии:




  1. jirrort 12.12.2021 14:24 # jirrort
    Почему я каждый раз читаю фамилию этого чела как "Клоун"

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  2. hunter022 12.12.2021 14:09 # hunter022
    Нужно будет сравнить статистику с повязкой и без.

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