"Тоттенхэм" проявляет интерес к Кристенсену

Андреас Кристенсен "Тоттенхэм" присоединился к группе клубов, заинтересованных в защитнике "Челси" Андреасе Кристенсене.

Кристенсен до сих пор не продлил свой истекающий в конце сезона контракт, хотя недавно даже главный тренер "Челси" Томас Тухель призвал Андреаса принять решение.

Чем дольше сохраняется эта неопределенность, тем выше вероятность, что 25-летний датчанин покинет "Стэмфорд Бридж" свободным агентом, и другие клубы не оставили это без внимание.

По информации Daily Star, в приглашении Кристенсена заинтересованы различные клубы в Англии и за рубежом. С недавних пор заполучить Андреса хочет и "Тоттенхэм", чей наставник Антонио Конте сделал укрепление обороны своим абсолютным приоритетом.

За ситуацией вокруг Кристенсена также наблюдают "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Милан" и "Барселона".


Метки Кристенсен, Тоттенхэм, Челси

Автор mihajlo   

Дата 12.12.2021 13:00

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  1. ganinilyha 12.12.2021 13:02 # ganinilyha
    Конте хочет взять чела, который ему заруинил игру с Барселоной

    (ответить)

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