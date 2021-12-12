"Тоттенхэм" проявляет интерес к Кристенсену

"Тоттенхэм" присоединился к группе клубов, заинтересованных в защитнике "Челси" Андреасе Кристенсене.

Кристенсен до сих пор не продлил свой истекающий в конце сезона контракт, хотя недавно даже главный тренер "Челси" Томас Тухель призвал Андреаса принять решение.



Чем дольше сохраняется эта неопределенность, тем выше вероятность, что 25-летний датчанин покинет "Стэмфорд Бридж" свободным агентом, и другие клубы не оставили это без внимание.



По информации Daily Star, в приглашении Кристенсена заинтересованы различные клубы в Англии и за рубежом. С недавних пор заполучить Андреса хочет и "Тоттенхэм", чей наставник Антонио Конте сделал укрепление обороны своим абсолютным приоритетом.



За ситуацией вокруг Кристенсена также наблюдают "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Милан" и "Барселона".