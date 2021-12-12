"Тоттенхэм" проявляет интерес к Кристенсену
"Тоттенхэм" присоединился к группе клубов, заинтересованных в защитнике "Челси" Андреасе Кристенсене.
Кристенсен до сих пор не продлил свой истекающий в конце сезона контракт, хотя недавно даже главный тренер "Челси" Томас Тухель призвал Андреаса принять решение.
Чем дольше сохраняется эта неопределенность, тем выше вероятность, что 25-летний датчанин покинет "Стэмфорд Бридж" свободным агентом, и другие клубы не оставили это без внимание.
По информации Daily Star, в приглашении Кристенсена заинтересованы различные клубы в Англии и за рубежом. С недавних пор заполучить Андреса хочет и "Тоттенхэм", чей наставник Антонио Конте сделал укрепление обороны своим абсолютным приоритетом.
За ситуацией вокруг Кристенсена также наблюдают "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Милан" и "Барселона".
12.12.2021 13:00
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