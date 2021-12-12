Тен Хаг стал приоритетной целью "Юнайтед"

Эрик Тен Хаг из "Аякса" стал претендентом номер один на роль следующего постоянного наставника "Манчестер Юнайтед".

Ранее на текущей неделе "Аякс" завершил групповой этап Лиги Чемпионов шестой победой в шести матчах. Помимо выхода в плей-офф европейского соревнования, подопечные Тен Хага уверенно продвигаются к очередной титулу в Эредивизии.



Естественно, Эрик не собирается бросать "Аякс" посреди сезона, который обещает стать таким успешным для него. Именно поэтому ранее 51-летний голландец отказал "Ньюкаслу" и "Тоттенхэму".



Однако Тен Хаг уже подтвердил свою готовность отправиться в топ-клуб, и следующее лето — когда "Юнайтед" и собирается утвердить постоянного наставника — выглядит подходящим моментом для этого шага.



Как сообщает Daily Mirror в эксклюзивном материале, сейчас именно Тен Хага "красные дьяволы" рассматривают в качестве наиболее предпочтительного кандидата.



Боссы "Юнайтед" находятся под впечатлением от умения Тен Хага работать с молодежью, а также от его таланта реанимировать провалившихся в Премьер-Лиге игроков вроде Себастьяна Алле, Дейли Блинда, Дэви Классена, Стивена Бергвейна и Душана Тадича.