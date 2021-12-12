Невилл недоумевает по поводу "сонной игры" МЮ

Эксперт Sky Sports Гари Невилл выразил недоумение по поводу "сонной игры" "Манчестер Юнайтед" против "Норвича".

И хотя "Юнайтед" удалось вырвать победу 0:1 на "Кэрроу Роуд" в субботу, игра подопечных Ральфа Рангника оставила немало вопросов.



Невилл не понимает, почему "красные дьяволы" играли так вяло, и предлагает повременить с выводами до следующего матча.



"До первого матча Рангника и всю последнюю неделю нам говорили, что "Юнайтед" будет энергичен и высоко прессинговать. Сегодня этого не наблюдалось. Сложно понять, что творилось с мячом и без мяча".



"У этих игроков была свободная неделя, поэтому я ожидал яростного начала матча, высокого прессинга и кучи быстрых комбинаций, но в реальности это была сонная игра с первой минуты".



"Для меня стало большой загадкой, почему "Манчестер Юнайтед" так не хватало энергии. Я думал, они сыграют гораздо лучше, особенно учитывая тот факт, что вышедшие на поле игроки имели свободную неделю для подготовки к этому матчу".



"Так что это своего рода загадка, если смотреть на их игру сегодня. После вторника (матча с "Брентфордом") нам станет виднее, как и Ральфу Рангнику. Он все еще знакомится со своими игроками".



"Однако хорошая вещь в том, что они выиграли оба матча (при Рангнике в Премьер-Лиге). Им нужно побеждать и укреплять свою веру в нового тренера. Это была хорошая неделя для него, но "Юнайтед" нужно значительно прибавить, чтобы что-нибудь получить в ближайших матчах", — сообщил Невилл в эфире.