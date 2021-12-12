Тухель: "Жоржиньо жертвует собой уже несколько недель"

Рулевой "Челси" Томас Тухель поведал, что полузащитник Жоржиньо уже несколько недель жертвует собой ради команды.

В субботу Жоржиньо отметился дублем с пенальти, обеспечив "Челси" домашнюю победу 3:2 против "Лидса".



Этот матч Жоржиньо провел, несмотря на проблемы со спиной, и Тухель очень благодарен за это 29-летнему итальянцу.



"Вообще-то, Жоржиньо жертвует собой уже много недель. Я знал, что этот момент, когда ему придется терпеть, настанет, потому что он играл в Лиге Чемпионов за нас, на Евро и во всех отборочных матчах к Чемпионату Мира за сборную Италии".



"Это потребовало не только физических усилий с его стороны. Это также очень истощает в душевном плане".



"У него не было предсезонного периода, но он вышел в старте на матч за Суперкубок Европы, поэтому я заранее знал, что по ходу сезона настанет момент, когда его тело будет болеть и когда он будет не полностью здоров".



"Но Жоржиньо есть Жоржиньо, и он сам полностью осознает свою ситуацию. Он жертвует собой и старается изо всех сил каждый день".



"Он проводит часы с физиотерапевтами и медиками, чтобы привести себя в наилучшее состояние, насколько это возможно".



"Он демонстрирует идеальный настрой, и сегодня он получил свою награду, потому что реализовать два пенальти в одном матче не бывает легко".



"Мы отчаянно нуждались в этой победе — ради веры в себя, ради настроения и ради атмосферы. Я рад, каким образом и какой игрой мы добыли эту победу. Теперь у нас есть два дня перерыва, которые парни проведут с хорошим настроением", — цитирует Тухеля The Independent.