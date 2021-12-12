Райола поправил себя насчет клубов, куда может перейти Холанд

Агент Мино Райола уточнил свое высказывание насчет клубов, которые могут приобрести нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда.

На текущей неделе Райола назвал "Манчестер Сити" в числе четырех клубов, которые его норвежский клиент готов рассмотреть для продолжения своей карьеры.



На самом деле этот список не является исчерпывающим. Мино просто привел пример клубов, на которые ориентируется Холанд.



"Я бы хотел кое-что прояснить после своего интервью Sport1. Четыре клуба, которые я упомянул, рассуждая о будущем Холанда, являются лишь примером того, куда он может отправиться. Он перейдет в один из 15 лучших клубов Европы".



"Сейчас Эрлинг сосредоточен исключительно на футболе, никаких переговоров ни с кем из клубов не ведется".



"И я подтверждаю сказанное: нет гарантий, что он уйдет этим летом. Возможно, это случится через год", — цитирует Райолу Daily Mirror.