У Линделефа возникли проблемы с дыханием против "Норвича"

Виктор Линделеф "Манчестер Юнайтед" развеял опасения насчет состояния здоровья защитника Виктора Линделефа, вынужденно замененного против "Норвича".

Линделеф покинул поле "Кэрроу Роуд" в победном для "красных дьяволов" матче Премьер-Лиги (0:1) на 74-й минуте, незадолго до гола Криштиану Роналду с пенальти.

Ситуация Виктора выглядела тревожно, потому что игрок сборной Швеции жестом указал на грудь и сразу попросил замену. К счастью, ничего страшного не случилось.

"Он не помнит, как это произошло. Полагаю, он столкнулся с другим игроком и не мог дышать. У него возникли проблемы с дыханием, а его сердечный ритм был выше, чем обычно, поэтому мы были вынуждены заменить его".

"Доктор уже осмотрел его. Пока что все кажется нормальным, но он все еще выглядит немного шокированным. Надеюсь, он будет готов сыграть против "Брентфорда" во вторник", — цитирует наставника "Юнайтед" Ральфа Рангника официальный веб-сайт клуба.


Метки Линделеф, Манчестер Юнайтед, Норвич, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 12.12.2021 08:00

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  1. arhangel777 12.12.2021 10:19 # arhangel777
    Здоровья!

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  2. crazy2008 12.12.2021 09:53 # crazy2008
    Только этого не хватало для полного счастья. В центре защиты останется одно бревно хари макгваера. Ну, ещё можно снова попробовать воткнуть туда Матича.... И защите - пи.да.

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  3. liverbro 12.12.2021 09:50 # liverbro
    Здоровья!

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  4. naby-keita 12.12.2021 09:46 # naby-keita
    Вакцинация сука

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  5. insomniac 12.12.2021 08:38 # insomniac
    омикрон, ска

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