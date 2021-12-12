У Линделефа возникли проблемы с дыханием против "Норвича"

"Манчестер Юнайтед" развеял опасения насчет состояния здоровья защитника Виктора Линделефа, вынужденно замененного против "Норвича".

Линделеф покинул поле "Кэрроу Роуд" в победном для "красных дьяволов" матче Премьер-Лиги (0:1) на 74-й минуте, незадолго до гола Криштиану Роналду с пенальти.



Ситуация Виктора выглядела тревожно, потому что игрок сборной Швеции жестом указал на грудь и сразу попросил замену. К счастью, ничего страшного не случилось.



"Он не помнит, как это произошло. Полагаю, он столкнулся с другим игроком и не мог дышать. У него возникли проблемы с дыханием, а его сердечный ритм был выше, чем обычно, поэтому мы были вынуждены заменить его".



"Доктор уже осмотрел его. Пока что все кажется нормальным, но он все еще выглядит немного шокированным. Надеюсь, он будет готов сыграть против "Брентфорда" во вторник", — цитирует наставника "Юнайтед" Ральфа Рангника официальный веб-сайт клуба.