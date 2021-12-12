Рангник: "Нам нужно прибавить"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник признал, что его команда должна прибавить, несмотря на победу 0:1 над "Норвичем".

"Юнайтед" показал довольно вялый футбол на "Кэрроу Роуд", позволяя сопернику огрызаться и отрезками диктовать игру.



Рангник чувствует, что его команда оказалась не готова к обилию физической борьбы, и Ральф собирается этим заняться.



"На таком уровне ты должен быть готов к физической борьбе. С этим у нас не все было в порядке".



"Некоторые наши игроки — техничные игроки, а сегодня было не так много возможностей для того, чтобы находить решения за счет техники. Ты должен быть физическим смелым и готовым бороться".



"У нас возникали проблемы с этим. Другие команды играют гораздо агрессивнее, чем "Кристал Пэлас" (побежденный МЮ в прошлый уикенд), а следовательно нам нужно играть в более интенсивной манере".



"Многое зависит от того, кто выиграет единоборство, кому достанется подбор, и у нас не на каждой позиции порядок с этим".



"По крайней мере, мы набрали три очка и вновь не пропустили, но нам бесспорно нужно прибавить", — цитирует Рангника Evening Standard.