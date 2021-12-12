16-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья

В воскресенье, 12 декабря, тремя поединками завершится 16-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

БЕРНЛИ — ВЕСТ ХЭМ 17:00 Онлайн-трансляция



"Бернли" остается в зоне вылета, одержав только одну победу в 16 последних матчах Премьер-Лиги на "Терф Мур" — против "Брентфорда" в октябре (8 ничьих, 7 поражений). "Вест Хэм" проиграл оба последних выездных поединка в чемпионате, но в прошлый уикенд отпраздновал яркую победу 3:2 над "Челси". В 30 последних выездах к "бордовым" в рамках высшего дивизиона "молотобойцы" лишь однажды сохранили свои ворота на замке — 0:0 в феврале 1928.



Бен Ми и Максвелл Корне не успевают восстановиться к воскресенью. Точно не сыграет за "Бернли" Эшли Барнс, а Коннор Робертс проболел всю неделю.



После трех матчей отсутствия с травмой спины возвращается защитник "Вест Хэма" Аарон Крессуэлл. Курт Зума, Бен Джонстон и Анджело Огбонна остаются в лазарете.



ЛЕСТЕР — НЬЮКАСЛ 17:00



"Лестер" посреди недели проиграл "Лацио" и завершил выступление в Лиге Европы (3:2). Проблемы с обороной наблюдаются у "лис" и в Премьер-Лиге, где они пропускали минимум дважды в каждом из пяти последних матчей на "Кинг Пауэр". Все три своих последних победы в Премьер-Лиге "Ньюкасл" одерживал против команд из зоны вылета, перед этим одолев... "Лестер" в мае (2:4). Ни одна из 13 последних встреч этих соперников в высшем дивизионе не завершилась вничью.



"Лестер" лишен нескольких игроков из-за коронавируса и болезней. Но Райан Бертран и Юри Тилеманс снова в строю.



Защитник "Ньюкасла" Фабиан Шер оправился после травмы ребра. Залечил свое повреждение и Райан Фрэйзер, а Киран Кларк возвращается после дисквалификации.



КРИСТАЛ ПЭЛАС — ЭВЕРТОН 19:30



"Кристал Пэлас" потерпел три поражения кряду, из 12 последних очков в Премьер-Лиге набрав только одно. "Эвертон" волевой победой 2:1 против "Арсенала" в понедельник прервал свою восьмиматчевую безвыигрышную серию. "Орлы" ни разу не победили "ирисок" в 13 последних встречах в рамках Премьер-Лиги.



Защитник "Пэлас" Джоэл Уорд снова доступен после дисквалификации. Йоаким Андерсен вернулся к тренировкам. Натан Фергюсон и Джеймс Макартур по-прежнему вне игры.



Защитник Люка Динь угодил в опалу к главному тренеру "Эвертона" Рафаэлю Бенитесу. У Йерри Мины травма икроножной мышцы.