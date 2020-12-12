Артета отказался подтвердить, останется ли Обамеянг капитаном "Арсенала"

Наставник "Арсенала" Микель Артета отказался подтвердить, останется ли нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг капитаном команды.

Напомним, Обамеянг неожиданно не попал в заявку на победный для "Арсенала" матч Премьер-Лиги против "Саутгемптона". Еще до стартового свистка Артета объяснил, что это связано с "нарушением дисциплины" Пьер-Эмериком.



По информации The Athletic, дело в том, что ранее на текущей неделе Обамеянг с разрешения клуба совершил зарубежную поездку, но вернулся позже, чем было согласовано.



Если верить слухам, теперь 32-летний габонец рискует не только лишиться капитанской повязки, но и быть выставленным на трансфер.



"Вы больше не получите никакой информации от меня. К сожалению, кое-что случилось. Я объяснил причину, почему он не принимает участие в матче, и на этом остановлюсь".



"Сохранит ли Обамеянг капитанскую повязку? Давайте говорить о матче, парни", — сообщил Артета Sky Sports.