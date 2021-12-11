Джеррард считает, что "Ливерпуль" не должен был получить пенальти

Главный тренер "Астон Виллы" Стивен Джеррард выразил свое несогласие с назначенным в матче против "Ливерпуля" пенальти (1:0).

Единственный в субботнем матче на "Энфилде" гол подопечные Джеррарда пропустили с пенальти, назначенного за фол Тайрона Мингса на Мохамеде Салахе.



Однако Джеррард считает, что Салах фолил первым. Также Стивен не понимает, почему рефери не поставил 11-метровый в противоположные ворота, когда Алиссон сбивал Данни Ингса.



"В конце концов пенальти предрешил судьбу матча. Там были два инцидента с пенальти, и "Ливерпуль" свой получил, но если вы посмотрите, то увидите, что Салах первым фолит на Мингсе".



Почему же фол на Данни Ингсе зафиксирован не был? Я бы хотел ответить вам, но прямо сейчас у меня нет ответа".



"Мы пропустили со спорного пенальти — вы можете увидеть, что их игрок фолил первым. Я расстроен, что рефери не пошел посмотреть повтор", — сообщил Джеррард Sky Sports.