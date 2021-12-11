Джеррард считает, что "Ливерпуль" не должен был получить пенальти

Мохамед Салах Главный тренер "Астон Виллы" Стивен Джеррард выразил свое несогласие с назначенным в матче против "Ливерпуля" пенальти (1:0).

Единственный в субботнем матче на "Энфилде" гол подопечные Джеррарда пропустили с пенальти, назначенного за фол Тайрона Мингса на Мохамеде Салахе.

Однако Джеррард считает, что Салах фолил первым. Также Стивен не понимает, почему рефери не поставил 11-метровый в противоположные ворота, когда Алиссон сбивал Данни Ингса.

"В конце концов пенальти предрешил судьбу матча. Там были два инцидента с пенальти, и "Ливерпуль" свой получил, но если вы посмотрите, то увидите, что Салах первым фолит на Мингсе".

Почему же фол на Данни Ингсе зафиксирован не был? Я бы хотел ответить вам, но прямо сейчас у меня нет ответа".

"Мы пропустили со спорного пенальти — вы можете увидеть, что их игрок фолил первым. Я расстроен, что рефери не пошел посмотреть повтор", — сообщил Джеррард Sky Sports.


Метки Астон Вилла, Джеррард, Ливерпуль, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 11.12.2021 23:00

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  1. alexomck 12.12.2021 00:09 # alexomck
    на пенку в конце, с этим забегом Алиссона, на играли - судья простил.

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  2. chelsiukpro 12.12.2021 00:07 # chelsiukpro
    Клопп педрила насосал потому Стив и не дали!

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  3. true-manc 11.12.2021 23:36 # true-manc
    Десятки лет скузня наяривала пиструны на свою легендарную псину, всячески её возвеличивала, поддерживала после всех позорных скольжений, но неблагодарная псинка просто взяла и буквально процитировала мой коммент о пенке ливерпука, помочившись в рты всей изумлённой от наглости псинки скузне, ахахахахахахахахаха, ору)))

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  4. gerrard08 11.12.2021 23:21 # gerrard08
    Стив не мороси, и так от 2 пенок отскочил.

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  5. jirrort 11.12.2021 23:07 # jirrort
    Это правда

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  6. yaxaaabalya 11.12.2021 23:01 # yaxaaabalya
    Даже собакен,лигинда колбасы,признает,что его клуб получил левый пеналь))))

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  7. palach221078 11.12.2021 23:01 # palach221078
    Согласен)

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