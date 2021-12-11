Джеррард считает, что "Ливерпуль" не должен был получить пенальти
Главный тренер "Астон Виллы" Стивен Джеррард выразил свое несогласие с назначенным в матче против "Ливерпуля" пенальти (1:0).
Единственный в субботнем матче на "Энфилде" гол подопечные Джеррарда пропустили с пенальти, назначенного за фол Тайрона Мингса на Мохамеде Салахе.
Однако Джеррард считает, что Салах фолил первым. Также Стивен не понимает, почему рефери не поставил 11-метровый в противоположные ворота, когда Алиссон сбивал Данни Ингса.
"В конце концов пенальти предрешил судьбу матча. Там были два инцидента с пенальти, и "Ливерпуль" свой получил, но если вы посмотрите, то увидите, что Салах первым фолит на Мингсе".
Почему же фол на Данни Ингсе зафиксирован не был? Я бы хотел ответить вам, но прямо сейчас у меня нет ответа".
"Мы пропустили со спорного пенальти — вы можете увидеть, что их игрок фолил первым. Я расстроен, что рефери не пошел посмотреть повтор", — сообщил Джеррард Sky Sports.
11.12.2021 23:00
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на пенку в конце, с этим забегом Алиссона, на играли - судья простил.
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Клопп педрила насосал потому Стив и не дали!
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Десятки лет скузня наяривала пиструны на свою легендарную псину, всячески её возвеличивала, поддерживала после всех позорных скольжений, но неблагодарная псинка просто взяла и буквально процитировала мой коммент о пенке ливерпука, помочившись в рты всей изумлённой от наглости псинки скузне, ахахахахахахахахаха, ору)))
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Стив не мороси, и так от 2 пенок отскочил.
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Это правда
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Даже собакен,лигинда колбасы,признает,что его клуб получил левый пеналь))))
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Согласен)
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