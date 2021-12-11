"Юнайтед" унес ноги от "Норвича"

Гол Криштиану Роналду с пенальти обеспечил "Манчестер Юнайтед" победу 0:1 в тяжелейшем выездном матче против "Норвича".

Главный тренер "канареек" Дин Смит поменял половину полевых игроков в стартовом состав после поражения 3:0 от "Тоттенхэма".



А вот наставник "красных дьяволов" Ральф Рангник выпустил тех же 11 игроков, что и против "Кристал Пэлас".



Первый по-настоящему опасный момент в матче возник на 13-й минуте, когда Алекс Теллес пробивал со штрафного, а мяч срикошетил от стенки и полетел в перекладину.



В целом "Юнайтед" владел инициативой, однако подгоняемый своими болельщиками "Норвич" время от времени огрызался, пускай и без серьезных угроз воротам Давида Де Хеа.



Концовка первого тайма осталась за гостями. Голкипер Тим Крул дважды спасал "канареек", не позволив отличиться Криштиану Роналду и переведя удар Харри Магуайра головой в перекладину.



Во втором тайме хозяева осмелели. По-настоящему близок к голу был Теемму Пукки, но Де Хеа после его удара вытащил мяч из под перекладины.



"Юнайтед" почти не атаковал после перерыва, но одна из редких вылазок гостей увенчалась назначением пенальти за фол Макса Ааронса на Роналду. Сам же Криштиану и реализовал 11-метровый — 0:1.



"Норвичу" терять было уже нечего. "Канарейки" из последних сил пошли вперед и подвергли соперника серьезному давлению. На 77-й минуте Де Хеа отметился еще одним ярким спасением после удара Озана Кабака головой.



На 86-й минуте Роналду мог наказать заигравшихся хозяев, но со считанных метров направил мяч выше ворот.



Уже в компенсированное время Де Хеа еще раз не позволил отличиться Кабаку, остановив мяч на линии после удара Кабака головой в упор.



"Норвич" был хорош, сумев навязать борьбу "Юнайтед", особенно во втором тайме. Однако высочайший класс Роналду и Де Хеа предрешил судьбу матча.



"Норвич" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче