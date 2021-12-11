"Юнайтед" унес ноги от "Норвича"
Гол Криштиану Роналду с пенальти обеспечил "Манчестер Юнайтед" победу 0:1 в тяжелейшем выездном матче против "Норвича".
Главный тренер "канареек" Дин Смит поменял половину полевых игроков в стартовом состав после поражения 3:0 от "Тоттенхэма".
А вот наставник "красных дьяволов" Ральф Рангник выпустил тех же 11 игроков, что и против "Кристал Пэлас".
Первый по-настоящему опасный момент в матче возник на 13-й минуте, когда Алекс Теллес пробивал со штрафного, а мяч срикошетил от стенки и полетел в перекладину.
В целом "Юнайтед" владел инициативой, однако подгоняемый своими болельщиками "Норвич" время от времени огрызался, пускай и без серьезных угроз воротам Давида Де Хеа.
Концовка первого тайма осталась за гостями. Голкипер Тим Крул дважды спасал "канареек", не позволив отличиться Криштиану Роналду и переведя удар Харри Магуайра головой в перекладину.
Во втором тайме хозяева осмелели. По-настоящему близок к голу был Теемму Пукки, но Де Хеа после его удара вытащил мяч из под перекладины.
"Юнайтед" почти не атаковал после перерыва, но одна из редких вылазок гостей увенчалась назначением пенальти за фол Макса Ааронса на Роналду. Сам же Криштиану и реализовал 11-метровый — 0:1.
"Норвичу" терять было уже нечего. "Канарейки" из последних сил пошли вперед и подвергли соперника серьезному давлению. На 77-й минуте Де Хеа отметился еще одним ярким спасением после удара Озана Кабака головой.
На 86-й минуте Роналду мог наказать заигравшихся хозяев, но со считанных метров направил мяч выше ворот.
Уже в компенсированное время Де Хеа еще раз не позволил отличиться Кабаку, остановив мяч на линии после удара Кабака головой в упор.
"Норвич" был хорош, сумев навязать борьбу "Юнайтед", особенно во втором тайме. Однако высочайший класс Роналду и Де Хеа предрешил судьбу матча.
"Норвич" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче
11.12.2021 22:25
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Пздц) гeйгyннepы вроде и выиграли 3-0, и на 5-м идут, а накидали им больше, чем они)
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Оба клуба из вонючего мочестыра отскочили пхехеехехехехехеехех просто конченые макаки пхихиихихихиихиххиихихихих
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Рагнарек - это пизд*бол авантюрист, просто немецкий Остап Бендер, отец немецкого гегенпресинга бл*
Насочинял пригородным ослам, что превратит их стретфордские нью васюки в футбольную столицу мира, а скумы повелись.
Любопытно, что дьяволята именно на его интервью обдрочились: такие шарлатаны всегда производят о себе хорошее впечатленее и умеют говорить то, что схавают лохи. Уверен, что сектанты даже после сегодняшнего треша в Норвиче продолжат молиться на этого балабола, хотя еле-еле благодаря Де Гее переиграли мертвую команда со дна турнирной таблицы АПЛ.
Короче, по этому мутному типу Рагнарьку продолжение Золотого Теленка надо писать.
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Ну игра у МЮ стала заметно агрессивней и скорости возросли, но кого-либо креатива в атаке как не было, так пока и нет. Прибивает, как почти все на подходах или входя в штрафную ищут Рона, даже, если он в заведомо худшей позиции.
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Ой бомбит)) Детонация прямо, сквозь штаны слышно)
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"Челси" унес во рту хуй от "Лидса"
Источник: http://fapl.ru/posts/90097/?c=1
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День отскоков с пенок)
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Как будто Сольяскьяер и не уходил. Хотя не, с ним бы игра не была такой унылой.
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Вобще Дэ Хеа потащил конкретно, уже который матч.
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Михайло далбаеб,тяжелейший пишет))))80 минут мы только так ебали,их спасали штанги и прочее гавно.Позже далбаеб на магваере выдохся и начал давать бить в створ,вот и все,голкипер тогда нахуй нужен)Не легкая победа,не прогулка,но заслуженная.
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Еще один отскок 1-0. ДНК МЮ наконец то во всей красе, аж времена САФа вспомнились
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Судя по игре рангник больше похож на мошенника высокого полета чем на профи
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Ну и тут пенальтед, весь тур сплошной пенальтед
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Гегенпрессинг ёпт... Где этот вылупок?))
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Просто лютый отскок братишки , но 3 очка взяты , манки потаскушки сосут под шконкой пхихихихииххиихихих хихихихихихихихихихи
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важные 3 очка и ноги в жеппах хейтеров, которые унесли от норвича.
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КОРОЛИ!!!
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Заголовок огонь!)))
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