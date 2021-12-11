Клопп: "Мы были лучше на протяжении 75 минут"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп признал, что его команда упустила контроль над игрой в концовке победного матча против "Астон Виллы".

Сломить упорное сопротивление "Виллы" Стивена Джеррарда "Ливерпулю" удалось только благодаря пенальти Мохамеда Салаха во втором тайме — 1:0.



По словам Клоппа, "красные" ослабили хватку лишь в концовке матча, однако Юрген может припомнить у соперника только несколько полумоментов.



"Думаю, мы были лучшей командой. На протяжении 75 минут — уж точно. В заключительные 15 минут игра стала открытой, мы слегка потеряли ритм, мы перестроились впереди, и вдруг внезапно стали возникать некоторые сложные ситуации, полумоменты (у "Виллы"). Но на протяжении 75 минут мы были явно лучше".



"Я не знаю, что именно это говорит о "Вилле", но это не мое дело. Моя задача сегодня заключалась в том, чтобы создать "Вилле" много проблем, и я думаю, мы делали это на протяжении 75 минут, учитывая нашу игру".



"Последний пас и принятие решений могли быть лучше. Одно-два лишних тела в штрафной в одном-двух моментах тоже нам помогли бы. Но вышло, как вышло", — цитирует Клоппа официальный веб-сайт "Ливерпуля".