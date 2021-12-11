Клопп: "Мы были лучше на протяжении 75 минут"

Юрген Клопп Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп признал, что его команда упустила контроль над игрой в концовке победного матча против "Астон Виллы".

Сломить упорное сопротивление "Виллы" Стивена Джеррарда "Ливерпулю" удалось только благодаря пенальти Мохамеда Салаха во втором тайме — 1:0.

По словам Клоппа, "красные" ослабили хватку лишь в концовке матча, однако Юрген может припомнить у соперника только несколько полумоментов.

"Думаю, мы были лучшей командой. На протяжении 75 минут — уж точно. В заключительные 15 минут игра стала открытой, мы слегка потеряли ритм, мы перестроились впереди, и вдруг внезапно стали возникать некоторые сложные ситуации, полумоменты (у "Виллы"). Но на протяжении 75 минут мы были явно лучше".

"Я не знаю, что именно это говорит о "Вилле", но это не мое дело. Моя задача сегодня заключалась в том, чтобы создать "Вилле" много проблем, и я думаю, мы делали это на протяжении 75 минут, учитывая нашу игру".

"Последний пас и принятие решений могли быть лучше. Одно-два лишних тела в штрафной в одном-двух моментах тоже нам помогли бы. Но вышло, как вышло", — цитирует Клоппа официальный веб-сайт "Ливерпуля".


Метки Астон Вилла, Клопп, Ливерпуль, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 11.12.2021 22:00

Количество просмотров Просмотров: 407

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  1. jirrort 11.12.2021 22:24 # jirrort
    Лох заднеприводный этот ваш Журген Чмопп

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  2. m-ballack 11.12.2021 22:11 # m-ballack
    В подтрибунке были лучшими 75 мин, это да.

    Вот и вся разница между мужским вью Тухеля и бабским словоизвержением насекомого.

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  3. frisby 11.12.2021 22:03 # frisby
    Клопп ТОП!!!

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  4. w1 11.12.2021 22:03 # w1
    "одно-два лишних тела"
    чего? )))))

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