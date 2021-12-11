"Арсенал" разгромил "Саутгемптон"
"Арсенал" реабилитировался за два поражения подряд, сокрушив в домашних стенах "Саутгемптон" — 3:0.
Стартовый состав "канониров" не изменился по сравнению с поражением 2:1 от "Эвертона" в понедельник.
В воротах у "святых" дебютировал 40-летний Вилли Кабальеро. Вернулись в команду Джек Стивенс, Ян Беднарек, Ибраима Диалло и Адам Армстронг.
В начале матча у Аарона Рамсдейла было больше работы, чем у его аргентинского визави, но счет открыли именно хозяева. На 21-й минуте Букайо Сака вошел в штрафную с правого фланга и отдал передачу в район 11-метровой отметки, откуда удар в касание нанес Александр Лакасетт — 1:0.
Спустя несколько минут "Арсенал" удвоил свое преимущество. Не сумев сделать передачу ногой внутри штрафной, Киран Тирни головой отпасовал на Мартина Эдегора, а тот, также головой, поразил ворота с близкого расстояния — 2:0.
Второй гол раскрепостил "канониров", которые почувствовали себя свободно и смогли играть в свое удовольствие. На 62-й минуте Габриэль похоронил последние надежды "Саутгемптона" отыграться, замкнул головой подачу Мартинелли углового — 3:0.
Вскоре счет мог стать еще крупнее, но удары Мартинелли и Сака принял на себя каркас ворот Кабальеро. В концовке игра стала затихать.
"Арсенал" словно не заметил отсутствия Обамеянга, одержав яркую победу в доминирующей манере. До зоны Лиги Чемпионов — всего одно очко.
"Арсенал" — "Саутгемптон". Отчет о матче
11.12.2021 20:10
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Артета планомерно избавляется от балласта. Сегодня он выпустил Пепе для того что бы Эмирейтс почувствовал разницу. Просто черножопый ленивый педораст. Этот кружок надо разгонять. Избавились о пучеглазого, следующий должен быт Пепе либо Обама. Обама давным давно не бегает и не убегает.
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в 11 человек легче играть чем с Обамой
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В хорошей форме подойдем к Вест Хэму. Дома надо их хлопать в след.туре. У них еще с защем проблемы кажется.
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в середине второго тайма вообще игра была топовая у Арса, как в старые добрые
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Едем дальше- в Лигу Конференций.
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