"Челси" вырвал победу против "Лидса"
"Челси" вырвал победу в домашнем противостоянии с "Лидсом" благодаря пенальти в компенсированное время — 3:2.
По сравнению с поражением 3:2 от "Вест Хэма" в стартовом составе "синих" появились Сесар Аспиликуэта и Тимо Вернер, заменив Андреаса Кристенсена и Хакима Зийеша.
Из-за травм "белые" недосчитались Лиама Купера и Калвина Филлипса, которых заменили Джейми Шеклтон и Джек Харрисон.
С самого начала "Челси" принялся оказывать давление. "Лидс" выдержал стартовый натиск, затем огрызнулся раз, второй, и как раз во втором случае заработал пенальти — Маркос Алонсо сфолил на Даниэле Джеймсе. Рафинья хладнокровно реализовал 11-метровый — 0:1.
Хозяева усилили натиск и незадолго до перерыва восстановили равновесие в счете. Алонсо реабилитировался за пенальти, совершив отбор, обыгравшись с партнером и выполнив прострел, который в касание замкнул Мейсон Маунт — 1:1.
"Синие" не стали успокаиваться, сравняв счет, и вскоре после начала второго тайма гости еще раз дрогнули. Рафинья только фолом смог остановить Антонио Рюдигера в своей штрафной, и Жоржиньо получил шанс исполнить пенальти — 2:1.
Как и в некоторых предыдущих матчах, "Челси", поведя в счете, сбавил обороты. "Лидс" отчаянно шел вперед, крупно рискуя, но этот риск оказался оправдан.
На 83-й минуте вышедший на замену Джо Гелхардт с линии вратарской замкнул прострел Тайлера Робертса с левого фланга — 2:2.
Казалось, "синие" продлят свою неудачную серию, однако в компенсированное время Рюдигер заработал второй пенальти, нарвавшись на фол Матеуша Клиха, и Жоржиньо оставил три очка за хозяевами — 3:2.
"Синие" хороши, когда атакуют, но когда соперник заставляет их обороняться, здесь-то и возникают проблемы. К счастью для Томаса Тухеля, на сей раз обошлось.
"Челси" — "Лидс". Отчет о матче
11.12.2021 20:05
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Последние комментарии:
Огромное спасибо моим любимым ИМПЕРАТОРАМ и лично арийскому людоеду ,за то что мне не придется менять мою шикарную аву на какие-то помои!
(ответить)
Судья пидорас))))))))))
(ответить)
Членососы отскочили.
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Норм так сын Бога-КРИШТИАНУ РОНАЛДУ ДУШ САНТУШ АВЕЙРО сломал сучку,которая решила поьороться за мяч с игроком,у которого 801гол))))))))))))))))МОЛИТЕСЬ!!!!
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Красавцы! Дожали мотивированый Лидс! С ПОБЕДОЙ ИМПЕРАТОРЫ!
(ответить)
Топ-клубы АПЛ:
Манчестер Юнайтед - 13 АПЛ
Челси - 5 АПЛ
Манчестер Сити - 5 АПЛ
Околотоповые клубы:
Арсенал - 3 АПЛ
Выскочки/халявщики/картонщики:
Блэкберн - 1 АПЛ
Лестер - 1 АПЛ
лузepxyй - 1 АПЛ
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Крул>черное Менди
(ответить)
Пиздос крул потащил...
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В условии жесточайшего кадрового и эмоционального кризиса, продолжаем штамповать победки.Потому что у ЧЕЛСИ чемпионское ДНК в крови и даже с 11 калеками будем добывать результат и ничего вы с этим не поделаете,хейтерочки!
Любите ЧЕЛСИ, верьте в ЧЕЛСИ!!!
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Как же руководство МЮ подвело Рыгагника на лайт календарь чтобы орать какой он гений)
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Мюнайтед сегодня в желтой форме. чувствуется рука Рагника.
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Оффтоп. Там Боруссия опять ротирует у ноунеймов, какое же дно эта ваша Бундеслига с одним единственным топ клубом, который экономит силы и бросает их все на ЛЧ
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Все, кто мой комент читает, идите нахуй. Синие поборются за тройку, но без ваших уебанских коментов. Друг другу подрочите и расходимся.
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16 37 Великие
45:12 Великие
Мо САЛАХ Фараон 14
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У нас сегодня хорошее настроение после выигранного матча, поэтому особо сильно на лузерку ссать не будем
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Опущенси.
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Пенсы молитесь чтобы в четверке остаться с такими результатами)))
В конце сезона снова будут визжать что кризис был зааз
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окраинцы болеющие за челси - сейчас это якорь.
астер уже сдал прилично и нищий в Куеве, по пути бандеры, уже не жив толком , жопа озара ака безпись никогда и не умел.
Я хз, на данный момент будто времена хохлодомора вернулись, какой-тр хаос и сумбур. Надеюсь временно.
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Жопанюхи снова в экстазе и в счастье ведь придётся ещё неделю нюхать газики князей и королей пзазаззазаза
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Журналист спрашивает у Марсело Бьелса, что вы думаете по поводу двух пенальти назначенных в ваши ворота?
Бьелса: Ничего. Это решение арбитра, это нормально.
Ответ настоящего мужчины, и классного специалиста. Это вам не портовый хуесос, и фапловские шалашовки из лузерпуля
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