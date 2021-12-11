"Челси" вырвал победу против "Лидса"

"Челси" вырвал победу в домашнем противостоянии с "Лидсом" благодаря пенальти в компенсированное время — 3:2.

По сравнению с поражением 3:2 от "Вест Хэма" в стартовом составе "синих" появились Сесар Аспиликуэта и Тимо Вернер, заменив Андреаса Кристенсена и Хакима Зийеша.



Из-за травм "белые" недосчитались Лиама Купера и Калвина Филлипса, которых заменили Джейми Шеклтон и Джек Харрисон.



С самого начала "Челси" принялся оказывать давление. "Лидс" выдержал стартовый натиск, затем огрызнулся раз, второй, и как раз во втором случае заработал пенальти — Маркос Алонсо сфолил на Даниэле Джеймсе. Рафинья хладнокровно реализовал 11-метровый — 0:1.



Хозяева усилили натиск и незадолго до перерыва восстановили равновесие в счете. Алонсо реабилитировался за пенальти, совершив отбор, обыгравшись с партнером и выполнив прострел, который в касание замкнул Мейсон Маунт — 1:1.



"Синие" не стали успокаиваться, сравняв счет, и вскоре после начала второго тайма гости еще раз дрогнули. Рафинья только фолом смог остановить Антонио Рюдигера в своей штрафной, и Жоржиньо получил шанс исполнить пенальти — 2:1.



Как и в некоторых предыдущих матчах, "Челси", поведя в счете, сбавил обороты. "Лидс" отчаянно шел вперед, крупно рискуя, но этот риск оказался оправдан.



На 83-й минуте вышедший на замену Джо Гелхардт с линии вратарской замкнул прострел Тайлера Робертса с левого фланга — 2:2.



Казалось, "синие" продлят свою неудачную серию, однако в компенсированное время Рюдигер заработал второй пенальти, нарвавшись на фол Матеуша Клиха, и Жоржиньо оставил три очка за хозяевами — 3:2.



"Синие" хороши, когда атакуют, но когда соперник заставляет их обороняться, здесь-то и возникают проблемы. К счастью для Томаса Тухеля, на сей раз обошлось.



"Челси" — "Лидс". Отчет о матче