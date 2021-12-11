"Челси" вырвал победу против "Лидса"

Жоржиньо "Челси" вырвал победу в домашнем противостоянии с "Лидсом" благодаря пенальти в компенсированное время — 3:2.

По сравнению с поражением 3:2 от "Вест Хэма" в стартовом составе "синих" появились Сесар Аспиликуэта и Тимо Вернер, заменив Андреаса Кристенсена и Хакима Зийеша.

Из-за травм "белые" недосчитались Лиама Купера и Калвина Филлипса, которых заменили Джейми Шеклтон и Джек Харрисон.

С самого начала "Челси" принялся оказывать давление. "Лидс" выдержал стартовый натиск, затем огрызнулся раз, второй, и как раз во втором случае заработал пенальти — Маркос Алонсо сфолил на Даниэле Джеймсе. Рафинья хладнокровно реализовал 11-метровый — 0:1.

Хозяева усилили натиск и незадолго до перерыва восстановили равновесие в счете. Алонсо реабилитировался за пенальти, совершив отбор, обыгравшись с партнером и выполнив прострел, который в касание замкнул Мейсон Маунт — 1:1.

"Синие" не стали успокаиваться, сравняв счет, и вскоре после начала второго тайма гости еще раз дрогнули. Рафинья только фолом смог остановить Антонио Рюдигера в своей штрафной, и Жоржиньо получил шанс исполнить пенальти — 2:1.

Как и в некоторых предыдущих матчах, "Челси", поведя в счете, сбавил обороты. "Лидс" отчаянно шел вперед, крупно рискуя, но этот риск оказался оправдан.

На 83-й минуте вышедший на замену Джо Гелхардт с линии вратарской замкнул прострел Тайлера Робертса с левого фланга — 2:2.

Казалось, "синие" продлят свою неудачную серию, однако в компенсированное время Рюдигер заработал второй пенальти, нарвавшись на фол Матеуша Клиха, и Жоржиньо оставил три очка за хозяевами — 3:2.

"Синие" хороши, когда атакуют, но когда соперник заставляет их обороняться, здесь-то и возникают проблемы. К счастью для Томаса Тухеля, на сей раз обошлось.

"Челси" — "Лидс". Отчет о матче


Метки Лидс, обзор матча, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 11.12.2021 20:05

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Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. jirrort 11.12.2021 20:57 # jirrort
    Огромное спасибо моим любимым ИМПЕРАТОРАМ и лично арийскому людоеду ,за то что мне не придется менять мою шикарную аву на какие-то помои!

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  2. yaxaaabalya 11.12.2021 20:56 # yaxaaabalya
    Судья пидорас))))))))))

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  3. gabazhaba 11.12.2021 20:52 # gabazhaba
    Членососы отскочили.

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  4. yaxaaabalya 11.12.2021 20:52 # yaxaaabalya
    Норм так сын Бога-КРИШТИАНУ РОНАЛДУ ДУШ САНТУШ АВЕЙРО сломал сучку,которая решила поьороться за мяч с игроком,у которого 801гол))))))))))))))))МОЛИТЕСЬ!!!!

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  5. chelsiukpro 11.12.2021 20:49 # chelsiukpro
    Красавцы! Дожали мотивированый Лидс! С ПОБЕДОЙ ИМПЕРАТОРЫ!

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  6. gucman 11.12.2021 20:49 # gucman
    Топ-клубы АПЛ:

    Манчестер Юнайтед - 13 АПЛ
    Челси - 5 АПЛ
    Манчестер Сити - 5 АПЛ

    Околотоповые клубы:

    Арсенал - 3 АПЛ

    Выскочки/халявщики/картонщики:

    Блэкберн - 1 АПЛ
    Лестер - 1 АПЛ
    лузepxyй - 1 АПЛ

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  7. yaxaaabalya 11.12.2021 20:48 # yaxaaabalya
    Крул>черное Менди

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  8. yaxaaabalya 11.12.2021 20:46 # yaxaaabalya
    Пиздос крул потащил...

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  9. jirrort 11.12.2021 20:44 # jirrort
    В условии жесточайшего кадрового и эмоционального кризиса, продолжаем штамповать победки.Потому что у ЧЕЛСИ чемпионское ДНК в крови и даже с 11 калеками будем добывать результат и ничего вы с этим не поделаете,хейтерочки!

    Любите ЧЕЛСИ, верьте в ЧЕЛСИ!!!

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  10. weorlfc 11.12.2021 20:42 # weorlfc
    Как же руководство МЮ подвело Рыгагника на лайт календарь чтобы орать какой он гений)

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  11. acceptodessa 11.12.2021 20:41 # acceptodessa
    Мюнайтед сегодня в желтой форме. чувствуется рука Рагника.

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  12. division 11.12.2021 20:39 # division
    Оффтоп. Там Боруссия опять ротирует у ноунеймов, какое же дно эта ваша Бундеслига с одним единственным топ клубом, который экономит силы и бросает их все на ЛЧ

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  13. animadora 11.12.2021 20:32 # animadora
    Все, кто мой комент читает, идите нахуй. Синие поборются за тройку, но без ваших уебанских коментов. Друг другу подрочите и расходимся.

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  14. putintime 11.12.2021 20:32 # putintime
    16 37 Великие
    45:12 Великие

    Мо САЛАХ Фараон 14

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  15. division 11.12.2021 20:30 # division
    У нас сегодня хорошее настроение после выигранного матча, поэтому особо сильно на лузерку ссать не будем

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  16. iskander8sg 11.12.2021 20:30 # iskander8sg
    Опущенси.

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  17. felix-the-cat 11.12.2021 20:28 # felix-the-cat
    Пенсы молитесь чтобы в четверке остаться с такими результатами)))

    В конце сезона снова будут визжать что кризис был зааз

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  18. great-alexander 11.12.2021 20:28 # great-alexander
    окраинцы болеющие за челси - сейчас это якорь.
    астер уже сдал прилично и нищий в Куеве, по пути бандеры, уже не жив толком , жопа озара ака безпись никогда и не умел.

    Я хз, на данный момент будто времена хохлодомора вернулись, какой-тр хаос и сумбур. Надеюсь временно.

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  19. felix-the-cat 11.12.2021 20:27 # felix-the-cat
    Жопанюхи снова в экстазе и в счастье ведь придётся ещё неделю нюхать газики князей и королей пзазаззазаза

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  20. ketamin 11.12.2021 20:26 # ketamin
    Журналист спрашивает у Марсело Бьелса, что вы думаете по поводу двух пенальти назначенных в ваши ворота?
    Бьелса: Ничего. Это решение арбитра, это нормально.
    Ответ настоящего мужчины, и классного специалиста. Это вам не портовый хуесос, и фапловские шалашовки из лузерпуля

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